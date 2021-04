Miguel Nava apostará por la honestidad en campaña

El candidato a la gubernatura por Redes Sociales Progresistas arrancó su campaña a las 00:01 horas desde el Teatro de la República

Gonzalo Flores

«Yo no estoy buscando trabajo, trabajo tengo. Lo que estoy buscando es una oportunidad de servir como empleado al pueblo de Querétaro», afirmó el candidato y aspirante a la gubernatura del Estado del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Miguel Ángel Nava Alvarado, durante su inicio de campaña.

Frente al Teatro de la República, Nava Alvarado se pronunció por generar un cambio a través de un gobierno ciudadano, honesto y transparente, que serán los ejes de su campaña. «Que el gobierno actual se haga a un lado, nos toca a los ciudadanos gobernar», aseveró.

Resaltó además que durante toda su campaña, no se utilizarán recursos del erario público.

«Quiero mandarle un mensaje fuerte a los queretanos, que se sumen a un cambio ciudadano, real, donde me comprometo a ser empleado de la gente, no patrón de la gente. No utilizaré un año centavo del erario público para hacer campaña», indicó.

El candidato adelantó que desde hoy comenzará su recorrido por todo el estado, por lo que este domingo visitará Tequisquiapan.

Exhortó a los ciudadanos a participar en los próximos comicios para generar un cambio.

Señaló que temas como seguridad, empleo, materializar los derechos humanos como el derecho al agua, combatir la violencia de género, la movilidad del estado y el costo del transporte, serán prioridades dentro de sus propuestas.

«Somos un partido nuevo pero con propuesta diferente, honesta, de realidad, de cercanía, de no lucrar, nosotros no utilizamos dinero del pueblo, no hay escenario, no hay espectaculares, queremos llegarle a la gente como somos, como ciudadanos», destacó.