Abigail Arredondo pone énfasis en los programas sociales en Cadereyta

Carlos Uriegas

En Cadereyta Abigail Arredondo puso énfasis en los programas sociales que se han perdido en el actual gobierno federal, como prospera, apoyos al campo y a las mujeres.

Luego de escuchar a Rosita Olvera, candidata a diputada Federal y quien prometió luchar por más y mejores recursos para el Cadereyta desde el Congreso de la Unión, Arredondo reitero dos de las palabras que más a mencionado en sus tres actos de campaña: mujer y valiente.

Basta de no tener las mismas oportunidades y la posibilidad de no tener un trabajo bien remunerado, basta de que las mujeres no puedan tener recursos para sus familias, por eso pondremos en acción desde el primer día de gobierno el Salario Rosa con 2600 pesos de Apoyo».