Encauza Desarrollo Social esfuerzos para reducir hacinamiento en Querétaro durante la pandemia

En exclusiva, Sandra Diez Alvarado, titular de Desarrollo Social, señaló que existen hogares con falta de condiciones adecuadas para que sus integrantes permanezcan aislados

Khalid Osorio

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesoq) dirige su labor en la pandemia hacia el acceso a la vivienda digna a través de programas sociales concretos, declaró a AM de Querétaro Sandra Diez Alvarado, titular de la dependencia. Compartió en este sentido que los adultos mayo – res son uno de los grupos más beneficiados, pues precisó que existe un programa para construir cuartos dignos, los cuales incluyen un baño y y un techo firme para habitar debido a que las personas de la tercera edad no siempre cuentan con apoyo por parte de los hijos, detalló.

“Tenemos un programa que se llama ‘Cuarto para adulto mayor’, y en este programa no solo se les construye un cuarto, que es de cinco por cuatro (metros cuadrados), pero se les construye un baño adicional, y a partir de este año, nos autorizaron el calentador solar, dejamos el cuarto totalmente habitable”, expresó Diez Alvarado.

Subrayó que la pandemia obligó a las personas a permanecer en casa como medida precautoria para no contagiarse del COVID-19 y no propagarlo entre las personas que también habitan con ellas. Sin embargo, comentó, los hogares no siempre cuentan con las condiciones adecuadas para que la gente permanezca aislada.

La titular de Sedesoq explicó que en los recorridos realizados junto a su equipo de trabajo se percataron que no hay una situación óptima en todos los hogares debido a que un nutrido grupo de personas habita en un espacio pequeño, razón por la que cuentan con un programa para ampliar las viviendas y dar un espacio digno, principalmente a las niñas, señaló.

“Nuestro programa es mejoramiento de vivienda y tenemos varias vertientes. Uno de los temas es el hacinamiento, en donde llegas a la vivienda y duermen los papás y los hijos, a veces hijos casados. Lo primero que hacemos es cuartos adicionales y nuestra primera acción es separar a las niñas y se construye un cuarto adicional para que puedan habitar”, indicó.

Sandra Diez reconoció que existe pobreza rural y urbana en la entidad, esta última, añadió, está concentrada en las periferias del municipio de Querétaro.

“Aunque en algún momento se dijo que en Querétaro había ‘bandera blanca’, en pisos y techos la verdad es que no, todavía hay esas necesidades”, dijo.

La inversión por parte de la Sedesoq el año pasado fue superior a los 200 millones de pesos, los cuales, puntualizó, se han utilizado para impulsar viviendas dignas en las que los beneficiarios se involucran en la mano de obra