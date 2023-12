Asteriscos: Arturo Molina, funcionarios y Paseo 5 de Febrero

TIEMPOS ELECTORALES

En los próximos días, varios políticos se retirarán de sus cargos públicos para participar en el proceso interno de sus partidos rumbo a las elecciones locales. No todos irán como candidatos; por ejemplo, ha trascendido el nombre de Arturo Molina Zamora, actual secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, quien podría separarse del cargo en próximos días para sumarse a un equipo de campaña. En El Marqués y Corregidora se espera lo mismo.

EN EVALUACIÓN

Los encargados de Despacho de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Desarrollo Social no tienen su permanencia garantizada y su nombramiento como titulares dependerá de sus resultados. Pese a la experiencia que los dos funcionarios tienen en sus áreas, su perfil es mucho más operativo que político; por ello, se cree que sabrán enfocar sus obligaciones en el escritorio y no fuera de él, ni mucho menos en redes sociales. Sin embargo, tendrán que esperar hasta después del proceso electoral para poder ratifi carlos como titulares de estas dependencias o no.

8 MINUTOS

Pese a los retrasos de la empresa ICA en la construcción de Paseo 5 de Febrero, el gobernador Mauricio Kuri confía en que la obra se entregará lo más rápido posible. Según las cuentas que conoce el mandatario, el proyecto se encuentra en un 90 por ciento y hoy ya es posible circular por carriles centrales. El gobernador dijo que, gracias a la apertura de los carriles centrales, se puede circular de La Obrera a la Plaza de Toros, o del Seguro Social a La Obrera, en tan solo ocho minutos.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor