Guadalajara me causa conflicto: Enrique Álvarez

Enrique Álvarez

Mis admirados y queridos Jalisquillos traen mis afectos muy dañados.

La semana pasada la concluí con la noticia de que un juez del estado de Jalisco ordenó que no puede usarse la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara para eventos taurinos. La batalla en contra de la fiesta brava sigue ganando terreno y aunque esta orden del juez no es definitiva, se deben librar muchas luchas jurídicas para revocar las decisiones de cerrar las plazas.

Ya me he manifestado al respecto diciendo que los defensores de los animales no saben nada de lo que solicitan. Pero hay que reconocerles que se han mostrado más eficientes en el terreno legal que los taurinos.

Pero no solo en el ruedo me traen de capa caída los tapatíos. En el Basquetball los Astros de Jalisco dominaron los primeros 2 juegos de la final de la LNBP. Y aunque cuando escribo esto los Libertadores de Querétaro ya lograron empatar la serie final, el camino no luce nada fácil para levantar el título.

Querétaro merece un equipo deportivo líder como tiene la entidad en industria, comercio y sector gubernamental. Y parece que Libertadores ya levantó la mano para convertirse en ese referente del deporte que de orgullo a los queretanos.

Me encantaría poder escribir la semana entrante con un título de columna que dijera “Libertadores es Campeón”. Pero mientras llega la siguiente columna, te invito a que apoyes al representativo de baloncesto en sus partidos en el Auditorio Arteaga. Te prometo que te vas a divertir y ,en una de esas, te conviertes en un Liberfan.