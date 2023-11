El Péndulo: Los Blanchet

Los Blanchet/Caldo de cultivo

Nos movemos de un lado al otro, no necesariamente hacia arriba.

Con frecuencia, y para entender un fenómeno social de manera simple, maestros de vida y académicos suelen utilizar el recurso de la parábola con una situación cotidiana, o bien, alguna analogía con una ciencia básica, como la física. Es el caso de las oscilaciones o vaivenes que ocurren con las decisiones de los países en materia política. La ley de Péndulo se ha utilizado en el estudio de la política para ilustrar el fenómeno de los golpes de timón que ocurren como resultado de las preferencias políticas de los pueblos en las elecciones, y que se dan en ciertos países con mayor dramatismo que en otros y en determinadas épocas más intensamente que en otras, siendo la democracia, -en donde todavía existe y no ha sido secuestrada por alguna dictadura-, la plataforma que permite estos giros, y el hartazgo, el combustible que da el impulso hacia el otro lado.

La recientes elecciones en Argentina son un ejemplo sobresaliente de este fenómeno, en el que los votantes decidieron el rumbo político hacia el otro lado: la extrema derecha, después de décadas de regímenes de izquierda, marcados por la corrupción, la ineficiencia y las interminables crisis económicas. Aún así, los analistas opinan que con Milei, Argentina está dando un salto al vacío al elegir a un economista con propuestas extremas, como la dolarización de su economía, la eliminación del Banco Central y otras por las que se le asocia con impresentables como Donald Trump, Jair Bolsonaro y el partido ultraderechista VOX de España. Sin embargo, hacer las cosas de la misma manera no daría resultados diferentes, como diría Albert Einstein, y Milei fue la opción para cambiar. Un volado.

El péndulo es precisamente la oportunidad para sacudirse a la pandilla enquistada en el poder, aunque el cambio no provenga necesariamente de la información verídica, la conciencia o la razón, sino del hartazgo y la desesperación, lo que con frecuencia conduce a decantarse por opciones aún peores, que acumulan todos los vicios y defectos de las anteriores en una sola persona o régimen. Sí, un salto al vacío. Así lo dimos en México y ahora enfrentamos las consecuencias. Además, el péndulo puede obstaculizar la maduración de proyectos de mediano y largo plazo, cuando llega un flamante radical y echa todo abajo para, según él, reconstruir todo desde cero, lo que difícilmente ocurre, dejando tras sí más devastación.

Se podría pensar que a través de haber experimentado las particularidades de cada extremo del desplazamiento pendular, las sociedades podrían o deberían avanzar también hacia arriba, producto de una sabiduría y aprendizajes derivados de este viaje. En la realidad esto no es así, pudiéndose atestiguar cómo una buena parte de los gobernantes actuales muestran ínfimos niveles de inteligencia y empatía, así como altísimos grados de perversidad, propios de épocas premedievales.

Los tiempos actuales están marcados por una vertiginosa velocidad en el devenir de los acontecimientos, en parte por la apertura en las comunicaciones interpersonales que permiten ver las cosas con más inmediatez y claridad, no pudiendo ya los personajes de la vida pública ocultar su verdadera naturaleza, dando paso así al cinismo descarado y a las posiciones abiertamente extremas y polarizadas. Ahora todo está a la vista.

No le afloje al cinturón de seguridad, que esto apenas empieza.

El que no cae, resbala

Esto lo confirma la espectacular caída que sufrió en días pasados Luis Miguel, (este hombre todo lo hace a lo grande), durante el quinto concierto que dio en la Arena Ciudad de México, por lo que ahora podemos decir que sí hay quinto malo. Por obvias y económicas razones no estuvimos ahí, pero en el video que circuló en redes sociales pudimos ver que el costalazo estuvo impactante, y aunque ‘el Sol’ agarró su segundo aire, la edad y la osteoporosis no perdonan. Sin lugar a dudas, sigue siendo un profesional y, tomándolo con mucha filosofía, (Chule, no te burles), en el suelo siguió cantando. Pero veámosle el lado bueno. ¿Qué tal si ahora sus conciertos los quieren patrocinar Lonol o Caltrate?

Ante este incidente nos permitimos hacerle una pequeña recomendación para que siga tranquilamente con su gira. Mijo, ya no levantes la patita para hacer el “¿cómo dice?”. Deseándole lo mejor, esperamos que esto no haya pasado de una placa de rayos X y un Ibuprofeno.

Hablando de “X”, unos entran y a otros los sacan, y en esta ocasión al que “salieron” de “X”, la red social conocida antes como Twitter, fue Vicente Fox. ¿Por qué? Pues sencillo, Don Chente nunca ha tenido filtros cuando se trata de expresar sus coloquiales emociones. Eso le ha llevado a tener resbalones y caídas muy fuertes en su carrera política y ahora como exmandatario.

Es sabido que en esta red social los comentarios están basados en irse a la yugular de quien sea, y Fox no perdió la oportunidad (aunque sí la cuenta), para referir que Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, hoy candidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano, era una “dama de compañía”. Esto provocó que “La Influencer”, -porque así sí le gusta que la etiqueten-, le respondiera a la velocidad de una millenial diciendo: “No le permito que hable así de mí, ni de ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”.

¡Cristo bendito! Creo que Marianita interpretó lo de “dama de compañía” como un insulto misógino por parte de Vicente, situación en la que yo aconsejaría al exmandatario midiera su folclórico vocabulario, ya que en la época de cristal en la que hoy vivimos, todo se toma de manera personal y extrema. Aunque, por otro lado, el trato que ha recibido doña García por parte de su propio esposito, en los “interesantisimos” e “inteligentes” videos que ellos mismos suben a la red, no son precisamente un derroche de amor y respeto marital, por lo que pediría a Elon Musk un poco de piedad para el octogenario expresidente y le devuelva su juguete. Para “Marianis”, que se aliviane y no la “Samuele”, porque esto no es nada comparado con lo que les va a llover si llegaran a la grande.

Le esperamos hoy miércoles a las 9:00 de la noche en la KJeta por el Canal 10 de RTQ en señal abierta y de cable, y por streaming en rtq.mx. También le recordamos que tenemos una cita la próxima semana aquí…para echarnos otro caldito.

