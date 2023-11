Editorial: ¡A abrigarse!

En gran parte del territorio nacional, se hizo sentir el Frente Frío 11 con granizadas, tormentas y bajas temperaturas.

En Querétaro, no fue la excepción y, desde muy temprano, se presentaron bajas temperaturas. Y, con este asunto, las enfermedades respiratorias no se hacen esperar, por lo que autoridades recomiendan abrigarse, tomar alimentos y bebidas ricos en vitamina C y evitar automedicarse.

En este sentido, en nuestra edición de hoy, le llevamos a usted un panorama en torno a la influenza estacional en Querétaro. No es asunto menor el posible aumento de casos por estos padecimientos, por lo que, si aún no se ha vacunado contra la influenza, acuda al centro de salud más cercano.

Manténgase informado a través de nuestro sitio web amqueretaro.com, donde le llevamos a usted todo el acontecer local, nacional e internacional. Suscríbase a nuestros canales en WhatsApp para recibir las noticias al momento. Disfrute la lectura.