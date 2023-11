Querétaro, la ciudad que ya no duerme: Los Blanchet

Los usos y costumbres de la enorme oleada de gente que se ha avecindado en este estado desde hace unos doce años para acá han cambiado el reloj biológico de Querétaro, así como también el de los que ya tenemos más tiempecito de vivir por estas tierras. Aún puedo recordar esta ciudad tranquila en la que para todo había tiempo, porque la prisa no era parte del ADN.

Siempre he pensado que Querétaro era como un niño educado a la antigua, cuyos horarios diarios de acción eran puntuales y muy estrictos. La vida comenzaba entre 8:00 y 9:00, dependiendo del trabajo. La hora de comida era sagrada (dos horas, mínimo), con decirles que hasta había restaurantes que cerraban para comer y cuando de casualidad había uno abierto te sentabas y ordenabas a las 14:00 y te servían hasta las 15:30. Total, ¿cuál era la prisa? Era de lujo poder regresar a casa a disfrutar de una comida en familia y hasta había chance de dormir la siesta, para volver a la chamba sin el mal del puerco.

La jornada laboral terminaba puntualmente entre 17:00 y 18:00 y el trayecto de regreso se realizaba en menos de 20 minutos, aun cuando se tuviera que atravesar la ciudad. A eso de las 19:00 a la ciudad le comenzaba a dar sueño y se me figuraba que cerraba los ojos al compás del sonido del bajón de las cortinas de los comercios. En esos momentos el 80% de la población se refugiaba en sus cálidos y tranquilos hogares.

Los sábados toda jornada terminaba a las 14:00, y los domingos todo permanecía cerrado, Querétaro se quedaba en pijama. Pero tengo que aceptar que las cosas han cambiado y no quiero entrar en romanticismos del: ¿te acuerdas?

Esta reflexión viene de mi curiosidad por observar el comportamiento de los humanos en su hábitat natural. Sucede que los nuevos pobladores queretanos, después de haber nacido o vivido en lugares de extremo caos y psicosis, al llegar a vivir a un lugar pacífico de tradiciones armónicas les es difícil adaptarse porque vienen de padecer de un estado alterado de inconsciencia y suelen adquirir viviendas en lugares muy alejados, donde todavía los lugareños se preguntan: ¿hasta allá?

Esas extensiones inmobiliarias han generado también expansión del comercio y de lugares de diversión nocturna. Pero aun teniendo todas esas cosas a la mano, esta nueva población se conduce de manera muy extraña en su día a día. No importa si el supermercado que tienen cerca esté muy surtido y moderno, o los restaurantes sean de lo mejor. Ellos todo lo resuelven en sus ‘Apps’ y sin la mínima consideración a los horarios normales.

Esto hizo que la demanda dictaminara que los establecimientos no pueden cerrar y que deben actuar de acuerdo a la gazuza de la gente sin importar el horario. Créanme que en mi condominio he visto entrar servicios de este tipo de manera imparable, que van desde desayunos (¿en serio que no pueden prepararse ni un cereal?) hasta tacos y pizzas en la madrugada. Lo mismo sucede cuando salen a la diversión. Lo hacen en horarios muy extraños, solicitando ‘Ubers’ y ‘Didis’ que diligentemente acuden al llamado.

Estos estilos de vida con los que ahora se maneja la gente han hecho que Querétaro ya no duerma ni con Clonazepam. ¿Habrá modo de que la dejemos echarse un coyotito?

La Emocionalidad en el Trabajo

Rara es la actividad humana que no involucre una carga emocional, ya sea como motor obligado para su realización -como es toda actividad artística y creativa- o como elemento no considerado formalmente, pero presente, como en el caso de las actividades técnicas y científicas. Somos seres emocionales (hiper-emocionales, diría yo), y despojarnos de este atributo sería deshumanizarnos, aunque el exceso de emocionalidad frecuentemente descarrila la función y aleja a la persona o a la empresa entera de sus objetivos.

En un escenario ideal, quienes laboran en una empresa realizarían sus funciones basándose en el perfil de su puesto y en los resultados esperados, enfocándose y concentrándose en ello sin mayores manifestaciones emocionales o, aún mejor, expresando únicamente emocionalidad positiva. Esto es difícilmente alcanzable en la realidad. Agreguemos a ello los diversos antecedentes culturales y del entorno familiar de cada persona y veremos que la nómina es un complejo caldo supercondimentado con todo tipo de ideologías, patrones generacionales y actitudes hacia el trabajo, que representarán el mayor reto de su vida para el responsable de Recursos Humanos y que lo convertirán en máster de la resolución de conflictos, si se aplica.

Laborando en empresas americanas y visitando sus plantas en EEUU contemplé con perplejidad cómo empleados, supervisores y gerentes se podían enfrascar en acaloradas discusiones acerca de un problema o proceso determinados, defendiendo su postura personal o la de su área a gritos y sombrerazos para, al final de la jornada, reunirse todos en el bar más cercano para convivir y reír como si nada hubiera pasado, al estilo de las caricaturas del perro y el coyote cuando checan tarjeta de salida y se retiran juntos al término de las hostilidades. Esta sabia separación entre los asuntos personales y los laborales parece impensable en los reinos latinoamericanos, en los que todo lo tomamos a pecho y nos generamos odios jarochos de la nada y de por vida. Somos sentiditos, pues.

Finalmente, como escribíamos en la columna anterior, siempre habrá aquellos a quienes el cumplimiento de las metas de su equipo es asunto secundario al de su propio ego y emocionalidad, por lo que deben ser identificados para poner pronto remedio a través de la capacitación o de plano de la reubicación o el despido dentro de la ley. Por otro lado, las organizaciones tienen la mayor responsabilidad para crear los espacios para el desarrollo armónico de las actividades en un entorno emocionalmente saludable. Queda mucho por hacer.

