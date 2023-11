Milei y la esperanza en Argentina: Alejandro Gutiérrez

Desde que anunció sus intenciones políticas le dijeron de todo: anarco-libertario, loco, nazi, populista de derecha, seguidor de Trump y hasta facho. Lo cierto es que el economista Javier Gerardo Milei se ha levantado con una contundente victoria en las elecciones argentinas y ha derrotado a un monstruo populista, burocrático, depredador, corrupto y hasta ligado a los narcos, representado por el peronismo.

Tan es así que, a pesar de haber sufrido uno de los peores gobiernos de su historia, el 44.30 por ciento del electorado votó por la continuidad. A Milei le dio la victoria el 55.69% y asumirá el poder el 10 de diciembre. Hace solo dos años este candidato era todo un desconocido en el mundo político argentino; por ello en su país le dicen el ‘Exocet’.

Milei es ante todo un liberal y es contrario al aborto. De sus ideas políticas ha hablado bastante de la necesidad de hacer un gobierno mínimo, eliminando muchas secretarías, dependencias y oficinas gubernamentales, así como numerosos subsidios que han llevado a la ruina la economía argentina. Todo ello le ha valido un sinnúmero de críticas.

No la tendrá nada fácil, toda vez que no tiene mayoría en el Congreso y las fuerzas que le apoyan o con los que puede aliarse, sobre todo el macrismo, están empatados en ambas cámaras con el peronismo. Tendrá que ser muy hábil para desmontar la maquinaria peronista que controla el sindicalismo y la masa de beneficiarios de prebendas y ayudas gubernamentales, disfrazadas de “beneficios sociales” y que, como en todas partes, no resuelven nada y solo compran lealtades. Los únicos que se han beneficiado y enriquecido son los políticos.

Pese a los temores y desinformación, Milei es la esperanza de Argentina para salir adelante y volver a ser el país grande que algún día fue, una de las cuatro mayores economías del mundo. Por ello y por la tremenda derrota que les ha infligido a los corruptos populistas, es que sátrapas como Nicolás Maduro han salido a acusarlo de todo. Además, la compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel es una valiosísima y valiente mujer que hará de la vicepresidencia argentina un cargo muy digno.

Terrible que nuestro gobierno haya intervenido en la elección argentina con dinero y enviados muy especiales para apoyar al peronismo caduco y corrupto, echando a la basura todos los postulados tradicionales del gobierno mexicano de no intervención. Muy caro le saldrá muy pronto esto, junto a los crímenes cometidos.