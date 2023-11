Editorial: Fuerza y Corazón azul

Como lo habíamos anticipado en nuestros espacios de opinión, el Frente Amplio no será total en Querétaro. Las alianzas entre el PAN, PRI y PRD no fueron homogéneas en el reparto de candidaturas a cargos federales. Los panistas llevan mano en cuatro de los seis distritos federales y en la fórmula para el Senado, dejando al PRI únicamente dos distritos federales y excluyendo al PRD de tener alguna participación en la competencia electoral. Seguramente el mismo comportamiento se replicará en la definición de candidaturas locales en aquellos municipios y distritos donde el Frente quiera competir en conjunto y donde, aunque no les guste, el PRI quedará relegado a las posiciones donde los deje competir el PAN. Por lo pronto, las opciones para el tricolor son en Colón y Amealco.

Con todo y cambio de nombre, la alianza opositora se ve muy azul, tendrán que ponerle mucha “Fuerza y Corazón” a su campaña para convencer al voto indeciso que, sin lugar a dudas, será el sector clave en los comicios.