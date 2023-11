Altos estándares: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

En una semana, en dos conceptos, 379 mil personas experimentaron una de las semanas más ambiciosas de la industria del entretenimiento en vivo del país.

Sir Paul McCartney vino con su gira ‘Got Back’ para recordar lo que significa ser una leyenda viviente de la música contemporánea. Con 81 años, ofreció una cátedra multinstrumentista que superó las tres horas de duración y que por noche, incluyó la interpretación de 39 canciones de su carrera, entre The Beatles, Wings y como solista. Muy pocos ofrecen tanto.

“¡Los mexicanos son los mejores!”, escribió el músico inglés tras su primer concierto en el Foro Sol. “Adiós México”, escribió el viernes por la mañana tras su segunda y lo que podría ser su última presentación en el país, o al menos, la última con tan inigualable energía, esa que solo los músicos míticos poseen.

Pero desde el día siguiente, el viernes, comenzó la edición 2023 del Corona Capital, que reunió a uno de sus mejores ‘line up’ de su historia.

Primera noche con 80 mil asistentes que tuvo entre sus principales actos a Pulp, Alanis Morrissette, The Hives, Arcade Fire, Phoenix, Hot Chip, como actos estelares, pero que desde las primeras bandas ofreció propuestas de gran nivel como Belako, Automatic, Mother Mother o The Walkmen, por mencionar algunas.

Ante más de 82 mil personas se desarrolló el segundo día del festival, que contó con la participación de bandas como Jungle, Blur, Metronomy, Black Keys, Sueco, Chromeo y Thirty Seconds To Mars, con todo y Jared Leto que sorprendió al lanzarse al vacío desde lo más alto del escenario.

El domingo, ante más de 87 mil asistentes concluyó el festival. Pet Shop Boys, The Cure, The Chemical Brothers, Noel Gallagher, Arlo Parks, The Breeders, The Amazons y Berlin así como casi 30 bandas y solistas. Una gama de altos estándares auditivos durante tres días.

En los anuncios para 2024, trascendió la publicación del ‘line up’ del festival Domination, que será en el Autódromo Hermanos Rodríguez los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2024. Para ir ahorrando, ya que traerá a Iron Maiden, Sistem of a Down, Aerosmith, Volbeat, Pantera, Limp Bizkit, Megadeth, Five Finger Death Punch, Accept, Deftones, Corey Taylor, Judas Priest, A Perfect Circle, King Diamond y muchos exponentes más del metal mundial.

En Querétaro, esta semana, el 25 de noviembre, se presentará en La Casa Fantasma, la banda Endless, proyecto de post-metal con base en la Ciudad de México, formada en 2016.

Junto a ellos estará talento local como Implora, trío queretano de Post Rock obscuro, cavernoso, cercano al Post Metal y al Sludge instrumental; WAYYS, inmerso en sonidos dream-pop, quienes trabajan en su primer álbum de larga duración. Además, estará Umbra, también de Querétaro, un dúo audiovisual que utiliza guitarra eléctrica, sintetizadores digitales, análogos y voz, para crear un viaje sonoro digno de ser escuchado.