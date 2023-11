¿Regeneración de Negocios otra utopía o una posibilidad real para las empresas?: Visión Tec

Samantha Barrón Jiménez

Este año conmemoramos el 80 aniversario de la fundación del Tecnológico de Monterrey y, en el marco de esta celebración se presentó el panel “Evolución Regenerativa en los Negocios: Mejores Prácticas”, siendo el primer encuentro de actualización y vinculación para la comunidad ExaTec por parte de la escuela de Negocios campus Querétaro.

Con una visión hacia los grandes desafíos y oportunidades del futuro de los negocios, en este evento reunimos la participación de expertos, líderes académicos de nuestra escuela y líderes empresariales quienes nos presentaron las mejores practicas regenerativas y sus desafíos. Los panelistas invitados fueron: Deborah Alcocer Delano Corporate Affairs Sr Especialist en Kellanova, Juan Carlos Pardo Bejarano Head Corporate Affairs Nestlé México y Germán Zubia CEO de Hipocampus centros de aprendizaje y cofundador de Connovo, moderados por quien escribe Samantha Barrón Jiménez. Durante el desarrollo del panel surgieron las siguientes reflexiones alrededor de la importancia de no sólo sensibilizarnos en el tema de regeneración de negocios sino como podemos aterrizar las mejores prácticas a la realidad de las empresas sin importar la industria, sector o tamaño poniendo al alcance la implementación sin que esto signifique un costo alto para las empresas en la gestión de este cambio.

Los expertos coincidían en tres conceptos mentalidad, transparencia y colaboración, invitándonos a empezar por un cambio en la mentalidad de quienes colaboramos en las organizaciones, primordialmente de quienes las lideran para de ahí pasar a ver aquello que más nos “duele” en termino de problemáticas relevantes, transparencia en los procesos, sinergias que necesitamos crear en la triple hélice (academia, gobierno e industria) hasta lo del día a día como costos e ingresos y prácticas éticas en todo lo que envuelve a las empresas. Para después poder tomar acciones que nos ayuden a reducir la huella negativa y aumentar la positiva, gestionar ese cambio y medir nuestros impactos no sólo económicos sino sociales, ambientales y organizacionales, esto nos ayudará a esa visión a largo plazo en vez de inclinarnos a prácticas a corto plazo que generan reactividad en la toma de decisiones y organizaciones poco sanas. Esto siendo posible sólo a través de la colaboración, multidisciplinariedad y transparencia con, para y entre partes para lograr esa renovación. Y bueno poniendo un poco de contexto ¿qué es negocios regenerativos y cuál es la diferencia con otras prácticas? Negocios regenerativos es un enfoque holístico que ayuda a las organizaciones a crear impactos positivos en los rubros sociales, ambientales y económicos, basado en principios que logra un alcance mayor que la sustentabilidad al buscar restaurar, renovar y revitalizar los sistemas naturales y sociales, que busca una contribución activa a la regeneración de ecosistemas, comunidades, sociedad, etc. y no simplemente a reducir los daños e impactos negativos en estas áreas.

Probablemente han leído o escuchado conceptos como sustentabilidad, economía circular, negocios conscientes, empresas socialmente responsables entre otras opciones que tienen las empresas para cumplir con las expectativas ya demandas del mercado y de la sociedad para alcanzar prácticas que no sólo mejoren la imagen empresarial si no donde realmente sea a través de la empresa que se generen las transformaciones que requerimos urgentemente, y se vuelva el medio y no el fin de los cambios. Y aunque existen estudios que nos arrojan los beneficios de implementar estas prácticas algunos de ellos siendo el aumento de ganancias 10 veces más que las organizaciones que no aplican estas herramientas o métodos, reducciones en la rotación de personal, bienestar de los colaboradores etc. Mi pregunta entonces para los lectores ¿qué es lo que nos está faltando para implementar estás prácticas, sin importar cuál de estas estrategias usemos? Podemos concluir que es un campo relativamente nuevo y en evolución, siendo un concepto que está generando tracción será un tema que empezaremos a escuchar más y más, donde surgirán nuevas voces que hablen del tema y hagan contribuciones de maneras únicas para darle forma a esa renovación/restauración inminente y necesaria de los ecosistemas sociales, económicos y naturales. Esperando esta lectura inspire a los generadores de cambio no sólo para sensibilizarse sino para tomar acciones que puedan contribuir a las comunidades, economías locales y a la revitalización de las regiones.

