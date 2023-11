Yo no olvido el año viejo: Enrique Álvarez

Enrique Álvarez

“Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas”. Esta es una canción que no entonarán mis amigos de Gallos Blancos en este final del 2023.

No hay nada que recordar para el futbol queretano. El equipo fue último lugar del cociente del Torneo Clausura 2023 (que en cristiano significa “descenso”). Este final del Torneo Apertura 2023 se resume: sin liguilla y sin un panorama claro.

Si algo se puede rescatar de esta temporada es que nuestro hombre gol, Ángel Sepúlveda, casi es campeón de goleo… A ver. Espérenme. ¿Cómo que vendieron a Sepúlveda? Avísenme.

Voy de nuevo. Si algo se puede rescatar de esta temporada es que el equipo no está en la zona de multas, que encontró en Zúñiga al hombre gol que requiere el equipo y que hay veteranos como Barrera y Allison que le muestran el camino al resto de sus compañeros.

Lo de Gallos en el 2023 es para el olvido, y lo mejor que podría pasarles es que llegue el comprador que todos anhelan. El tema, es que eso no sucederá en el corto plazo (para el inicio del Torneo Clausura 2024) porque en la siguiente reunión de dueños no está en el orden del día la venta de la franquicia y eso ocasiona que no pueda hacerse oficial el movimiento.

Con la incertidumbre que genera no saber que pasará con Club Querétaro, lo único que le queda a la afición es unirse a Yuri y cantar “Siempre vendrán tiempos mejores”.