Tres veces Marcelo: Fernando Islas

Fernando Islas

La carrera de Marcelo Ebrard ha tenido momentos extraordinarios, en particular su último encargo como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde demostró sus capacidades en el ejercicio diplomático. Sin embargo lo de ganar elecciones parece no ser lo suyo, salvo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México donde se vió beneficiado por el efecto AMLO, el resto de sus apuestas en las urnas han sido poco fructíferas.

Basta que nos echemos un clavado en su historia y regresemos al año 2000, época donde ya había colgado la casaca del PRI y se enfundaba en la del extinto PCD para competir por la jefatura de gobierno, aventura que le duró poco ya que justo frente a él se encontraba Andrés Manuel López Obrador, por lo cuál Ebrard tomó la decisión de declinar por él y posteriormente formar parte de su equipo de trabajo. Después de este intento fallido, sus energías se concentraron en el no tan lejano 2011, donde en la cúspide de su carrera se candidateó por la candidatura a la presidencia por parte del PRD, perdiendo nuevamente ante el siempre poderoso López Obrador .

En esa ocasión Ebrard no impugno los resultados, pero la distancia con Obrador y el movimiento fue notoria, muestra de ello es que no fue fundador de Morena y apenas hace unos meses se afilió al partido por el cual en el presente año buscó ser candidato a la silla presidencial, aspiración que nunca estuvo sustentada en el respaldo popular, pero si en la ambición personal que lo ha motivado desde hace cuatro décadas. Desafortunadamente para el ex canciller, su compañera, la Dra. Claudia Sheinbaum fue la elegida por la gente para ser quien encabece los esfuerzos de morena para el próximo año.

Hoy, ante una nueva derrota y entre diferentes especulaciones dice que no se va de Morena, pide reconocimiento y anuncia que su sueño por llegar a palacio, continúa, nos vemos en 2030 en un episodio más de los anhelos de Marcelo.