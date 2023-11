Creadores de problemas: Los Blanchet

Los Blanchet/Caldo de Cultivo

Joder para ser alguien.

La vida, -sin importar nuestra orientación ética o moral-, nos trae experiencias adversas inevitablemente. De entrada, sufriremos enfermedades en la infancia, bullying, reprobaremos alguna materia o el año completo. La adolescencia nos convierte en monstruos intolerables. Sufriremos para encontrar el primer empleo (y el segundo y el tercero), y si nos quejábamos de los maestros, éstos serán unos ángeles comparados con nuestro primer jefe.

Decepciones amorosas, pérdidas de seres amados, robo, engaños y, finalmente, enfermedades terminales, completarán la plétora de problemas a los que nos enfrentamos naturalmente durante nuestra corta o larga vida. Suficientes para estar ocupados.

Por si esto fuera poco, más temprano que tarde, hace su aparición una clase de personajes con profunda vocación de irrupción con emocionalidad negativa, ávidos de crear problemas donde no los hay y que, de inicio, no muestran la suficiente inteligencia para sacar provecho de lo que provocan, ya que lo hacen por puro deporte, lo que les hace sentirse alguien porque los demás ya voltean a verlos para despreciarlos por lo que son en su lamentable dimensión. Pero no importa. Ya son “alguien”, aunque persistan las causas que los motivan: vidas vacías, miserables, sin rumbo.

Sin embargo, más tarde aprenderán a sacar provecho y capitalizar su habilidad como creadores de problemas e incursionarán, ya como adultos, en todos los ámbitos de la vida social: la política, los negocios, la tecnología o simplemente en corto, en lo familiar y vecinal. En la tecnología, el ejemplo más visible es la plétora de virus informáticos y malware de todo tipo, cuyos “solucionadores” son, se dice, los mismos que los crean. Por supuesto, no pueden faltar los creadores de espacios, cuentas y plataformas que difunden odio y desinformación.

En el trabajo y los negocios siempre estarán los saboteadores, gente que, aunque forma parte de un proyecto, equipo o empresa, crean obstáculos de la nada para descarrilar el cometido del grupo con el único propósito de alardear su autoridad, su rango, su poder o simplemente su mala leche (el ego, pues), aún cuando el resultado final les perjudique a ellos mismos también. Increíblemente, hay directores de empresas, -me consta-, que anteponen su despliegue de poder y autoridad sobre la eficiencia de la operación de su propio negocio, poniéndolo en jaque y evidenciando sus problemas con el autoestima.

Y en la política tenemos a los destructores de estructuras que de alguna manera funcionaban, que crean los vacíos que ellos simularán llenar con su retórica y falsa magnanimidad. Otro de sus sobados recursos es la creación de enemigos o amenazas externas inexistentes, con el fin de hacerse rodear de los ingenuos, que lo verán como el salvador de la Patria.

Para la filosofía y la espiritualidad, esta clase de individuos cumple una función en la creación, aportando la oscuridad como elemento necesario para generar el contraste con la luz y para ser confrontado y superado, dentro del proceso de evolución de las personas y las sociedades. Catalizadores, pues, para el crecimiento colectivo. No estoy seguro de compartir esta visión al cien. Una civilización avanzada y ordenada no tendría posibilidades de serlo con la constante amenaza y la acción de saboteadores y descarriladores.

Por ello es importante identificarlos y tomar nota de su modo de operar para, en la medida de lo posible, mantenerlos a raya de nuestro entorno comunitario, familiar y laboral para minimizar el impacto de su ‘creatividad’.

Y, por su puesto, muy importante, no votar por ellos.

Que suene la claqueta

Dicen que en la vida somos los protagonistas de nuestra propia película. Pero mi gran pregunta es: ¿Quién nos escribe el guión? Porque no es lo mismo que lo escriba George Lucas a que te lo escriba Carlos Valdemar (Lola la Trailera), o de plano uno va improvisando el guión sin tener la más mínima idea del personaje que nos toca llevar a escena, y de repente sentimos que esta vida es un Jumanji.

Mis formatos de filmación los he ido cambiando desde que decidí venir a este planeta a crear mi historia. Comencé con “Super 8”, pasando por Betacam, y en estos momentos ando en Full HD, pero tengo la firme convicción de pronto rodar en los formatos “K”.

Creo ser de las afortunadas que puedo decir que a mi película no le ha ido tan mal. No ha sido la más taquillera, pero viéndola desde afuera como crítico de cine, sí me dan ganas de sentarme a comer unas palomitas y un refresco, porque aburrida no es. He tratado de ponerle más amor, acción y menos drama. Algunas veces ha habido escenas tipo Matrix, otras de Misión Imposible y siento que pendo de un hilo. Otras más hasta de Chanoc, pero me las ingenio para reeditarlas en tipo Avenger para cambiar la escena.

Como en toda película, he lidiado con otros personajes: coestelares, de reparto, extras y hasta antagónicos. De estos últimos me he llegado a preguntar: ¿Por qué no les hice casting? En verdad a estos últimos personajes, tan faltos de talento y creadores de problemas, no los contratarían ni en una de los ‘Hermanos Almohada’.

La locación favorita para el rodaje de mi “personal film” ha sido Querétaro, y realmente me identifico tanto con el tema fílmico, que por cosas chistosas de la vida, un grupo de buenos amigos apodaron a mi Marido como “El Cineasta”. Están también mis vivencias de niña en los Estudios Churubusco presenciando filmaciones, conociendo a grandes personalidades y viendo trabajar a mi adorado tío Gonzalo Gavira, primer mexicano que ganó un Oscar por los efectos sonoros de “El Exorcista”, en boga de nuevo, por cierto. En fin, creo que todos al final del camino aspiramos a ganar un Oscar por haber destacado haciendo el mejor papel de nuestra vida.

Pero quien sí se llevó el galardón Reed Latino 2023 por el Mejor Largometraje de Campaña de Gobierno titulado “Somos Barrio”, fue el Municipio de Querétaro, en el que se plasma la problemática de cuatro jóvenes y la política pública aplicada en su apoyo. El reconocimiento fue recibido por el alcalde Luis Nava y por Dante Aguilar Calvo, Coordinador de Comunicación Social. Definitivamente muy merecido, y ahora ellos ya disfrutan de lo que se siente ser Cuarón o un Iñarritú.

