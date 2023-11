Un retiro en Chiapas: Roberto Mendoza

Roberto Mendoza

Todas las naciones en el mundo se preparan cada año a cubrir sus necesidades diarias mediante un plan presupuestal. Este año el gobierno de México planea tener en 2024 nueve billones de pesos y adicionalmente un billón, 693 millones de deuda. Es decir, casi 500 mil millones de dólares. Las emergencias están contempladas en el presupuesto concentradas en tres fondos: el Fonden, el Fopreden y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas con un monto total de 17 mil 374 millones de pesos. Específicamente para ayudar a Acapulco, el diputado Marcos Rosendo Medina de Morena propuso una reserva, que fue aprobada, se trata de destinar los recursos derivados de los fideicomisos provenientes del Poder Judicial para ayudar a paliar los daños causados por el huracán Otis, en realidad, significa un buen deseo pues los fideicomisos están actualmente en medio de varias controversias constitucionales y otros procesos legales, su destino es incierto.

El presidente no quiso que en el próximo presupuesto se contemplara ningún dinero extra para Acapulco ni ninguna otra contingencia, en la semana me adelantó un diputado de Morena originario de Guerrero la aprobación de esta reserva y me anticipó que no habría más, que los empresarios tendrían que rascarse sólo con sus uñas y que los habitantes afectados, “no eran tantos”, porque el huracán según sus palabras, sólo afectó Acapulco y unas zonas de Coyuca, más allá, me aseguró sólo hubo “algunas lloviznas”. Notas periodísticas aseguran que las afectaciones también fueron graves en los municipios de Atoyac de Álvarez, Xalpatláhuac, Tecpan de Galeana, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán, Zihuatanejo de Azueta, La Unión de Isidoro Montes de Oca y Coahuayutla de José María Izazaga. Por lo menos 10 municipios; el diputado aceptó que, para poder reconstruir tan sólo Acapulco, se necesitarían 300 mil millones de pesos.

Más plantados en la realidad, los diputados afines al ex candidato de Morena a la presidencia Marcelo Ebrard a través del diputado Carol Antonio Altamirano proponían una reserva que contemplaba que de los 300 mil millones de pesos de los excedentes petroleros, como mínimo se contemplara el 15% o más, es decir unos 45 mil millones de pesos, al principio su coordinador, Nacho Mier, les había dicho que sí, pero después les confirmó que no, lo que derivó en un reclamo valiente de la diputada Selene Ávila que denunció el engaño y aseguró: “Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos.. el anhelo de justicia social es una simulación y si me cuesta el cargo, se los entrego, pero la dignidad jamás… los traidores a la patria están dentro de Morena”.

¿Cuál es el fondo de este asunto? En el presupuesto del año que viene, el gasto más importante será electoral, habrá dependencias como la Secretaría del Bienestar que tiene un presupuesto de más de 500 mil millones de pesos que seguramente ayudará a la campaña de Claudia Sheinbaum, ya ha pasado, lo denunció Marcelo Ebrard. Hay una fractura en Morena, además de la diputada Ávila está el diputado Antonio Pérez Garibay, el papá de “Checo” Pérez, quién supuestamente renunciaría a Morena porque aseguró fue víctima de un vergonzoso trato, donde no lo dejaron ser candidato a la gubernatura de Jalisco y como ellos, hay más figuras lastimadas, incluso están circulando videos en contra de los diputados “Marcelistas”. Hay una multiplicidad de intereses pues muchos funcionarios quieren continuar en el poder, ya han aguantado todos los berrinches, ocurrencias y desplantes del presidente y ven en la candidata de morena una figura débil, un liderazgo sin mandato, una oportunidad de mayor caos para continuar con la corrupción, será su mejor momento para robar a manos llenas. Además, Andrés Manuel estará lejos, en Chiapas, disfrutando a sus anchas de “La Chingada”, su rancho de retiro.