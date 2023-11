Asteriscos: Paseo 5 de Febrero, Festival de la Muñeca Artesanal y El Marqués

¿Y EL PEATÓN?

Para que un ciudadano de a pie pueda cruzar de un lado a otro la obra de Paseo 5 de Febrero a la altura de La Obrera, para tomar el transporte público, el peatón debe peregrinar más de un kilómetro para llegar a la parada improvisada que recorrieron las autoridades poco más de 500 metros hasta una tienda de pisos, cuando el cruce peatonal lo colocaron a la altura de la intersección con el bulevar Bernardo Quintana. Las quejas no se han hecho esperar, pero poco pueden hacer los peatones que siguen quedando al final de la dichosa pirámide de movilidad.

INDÍGENAS

Para el próximo Festival de la Muñeca Artesanal, que se realizará del 17 al 20 de noviembre en el municipio de Amealco, las autoridades prevén más de 80 mil visitantes y una derrama económica que dejará muchos beneficios al Municipio. A nivel local, los artesanos de Amealco saben que deben aprovechar este tipo de eventos; sin embargo, también saben que, fuera de estas fechas, las administraciones van y vienen y ellos siguen alejados de los beneficios de las políticas públicas que cada tres años les prometen.

NO MÁS CARRERAS

No habrá más carreras de caballos ni peleas de gallos en el municipio de El Marqués, quien ahora sí anunció que estas actividades están prohibidas y no habrá tolerancia. En este municipio metropolitano llevaban más de 10 años, por lo menos, realizando carreras parejeras y hasta apuestas con gallos y caballos. La autoridad reconoció que sabía de estos eventos, pues se les pedía contar con servicio de ambulancia y acompañamiento de Protección Civil, pero, pese al riesgo, no se imaginaron que ocurriría algún delito.

