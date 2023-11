Vientos de cambio: Miguel Flores

Miguel Ángel Flores/Lo bueno, lo malo y lo peor

LO BUENO

Los cambios ofrecen la oportunidad de renovar, para el caso del gabinete del gobernado Mauricio Kuri los cambios en varias secretarías le permitirán refrescar las estrategias y fortalecer aquellas áreas que le permitan cumplir con los compromisos hechos a los queretanos en el tiempo que le resta a su gestión. Tiene además, la oportunidad de reconocer con ascensos a quienes estén dando resultados en sus áreas, o bien, confiar la tarea con nuevos nombramientos, ciudadanos que puedan convertirse en buenos funcionarios.

LO MALO

El equipo de trabajo de Mauricio Kuri ha sufrido muchos cambios en muy poco tiempo. Las crisis como el 5M obligaron al mandatario a nombrar a nuevos titulares en las áreas de Protección Civil y Seguridad Ciudadana; ahora, por motivos electorales tendrá que buscar a nuevos funcionarios para dependencias muy sensibles, indispensables y de alta responsabilidad como son: la secretaría de Gobierno, la secretaría de Desarrollo Social y el secretario particular.

LO PEOR

Un estado en constante movimiento genera aciertos, fricciones, focos de atención, problemas que no pueden esperar a que se defina a un secretario de Gobierno, a un secretario de Desarrollo Social. Los problemas están, y si no se resuelven se acumulan. Urge que quienes tomen las riendas de estas dependencias necesitan crear un pacto social para atender los retos del estado antes de pensar en una posición política. Las nuevas incorporaciones deberán garantizarle al mandatario un compromiso estricto e incondicional para dar resultados, el tiempo apremia y las necesidades, demandas y promesas siguen pendientes. Los cambios no son malos, pero es imperante que sean para mejorar.