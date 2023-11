Ya viene el esposo, salgan a su encuentro: Evangelio

Mateo: 25, 1-13

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: “El Reino de los cielos es semejante a aquellas diez jóvenes, que tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco, previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo; las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara.

Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ‘¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!’. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: ‘Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando’. Las previsoras les contestaron: ‘No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo’.

Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: ‘Señor, señor, ábrenos’. Pero él les respondió: ‘Yo les aseguro que no las conozco’. Estén pues,

preparados, porque no saben ni el día ni la hora”.

Reflexión

Parábola de las diez jóvenes

Padre Nicolás Schwizer

Instituto de los Padres de Schoenstatt

Nos acercamos el final del año litúrgico. Dentro de tres semanas ya empieza el tiempo de Adviento. Por eso, la Iglesia nos presenta en estos últimos domingos, distintos aspectos del fin del mundo y del juicio final de Dios. En este sentido, las lecturas bíblicas de hoy nos invitan a tomar en serio y a prepararnos para la última venida del Señor.

En la primera lectura, la sabiduría de Dios se presenta personificada por una joven hermosa que se deja encontrar. Pero se deja encontrar sólo por aquellos que la buscan con un corazón abierto y ansioso.

En la segunda lectura, San Pablo nos habla de la resurrección de todos los hombres al fin de los tiempos. Cuando vuelva el Señor, todos los muertos resucitarán. Pero también los que estarán vivos en aquel momento serán llevados por él al encuentro con el Padre.

En el Evangelio de Mateo, Jesús nos presenta la parábola de las diez jóvenes, amigas de la novia, que esperan la llegada del novio. En la celebración de una boda revestía especial solemnidad el cortejo que se formaba cuando el novio conducía a la novia a su casa. Las diez doncellas representan en esta parábola a los fieles que esperan la venida del Señor, al final del mundo. Porque el novio es Jesucristo mismo.

Ahora, cuando llegue el momento decisivo de recibir al novio y entrar con él en la fiesta, las jóvenes prudentes no ayudan a sus compañeras necias. Pero no se trata de una falta de caridad, justamente cuando ésta parece más necesaria. Cristo quiere decirnos que nadie puede vigilar por otro, que nadie puede asumir la responsabilidad de los demás en los momentos cruciales. Cada uno ha de cuidar su propia lámpara.

Cuando llegue la hora del juicio, no será posible el intercambio de los bienes espirituales. Cada uno será juzgado según sus propias obras. Solo aquellos que permanezcan vigilantes, entrarán en el banquete celestial en el Reino de los cielos.

El mensaje de la parábola es entonces el siguiente: Debemos cuidar de no llegar tarde a la última cita, a la cita decisiva. Porque cuando llegue la hora, sólo se salvarán los que estén preparados. Y ya que no conocemos “ni el día ni la hora”, será necesario velar, vigilar constantemente. El cristiano debe ser, por eso, un hombre despierto, precavido, vigilante, un hombre que está pronto a recibir al Señor cuando llega.

Allí está justamente la diferencia entre los dos grupos de jóvenes. Las prudentes se encuentran con aceite suficiente, están preparadas y alertas, no se dejan sorprender por la llegada repentina del novio. Esta previsión contrasta con el descuido de las doncellas necias que se quedan sin reservas de aceite.

La espera vigilante que el señor nos pide se traduce en acogida del momento presente, de cada hora y cada día que estamos viviendo. Sin perder de vista el futuro, es necesario estar presentes – aquí y ahora. El mejor modo para esperar es vivir en plenitud cada instante. No debemos desentendernos de nada, no dejar pasar ningún acontecimiento sin prestarle atención y asumirlo responsablemente. Vigilancia, además es necesaria para no caer en tentaciones.

MT