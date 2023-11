¿Nos gusta el aprendizaje activo?: Visión Tec

Claudia Elena Ferreiro Cordova

Desde que comencé a capacitarme en aprendizaje activo, y tuve mis primeras experiencias, me di cuenta de que este estilo de enseñanza podía en ocasiones no ser bien recibido por los alumnos. Al empaparme un poco más sobre técnicas de enseñanza activa en cursos de física, me topé con el trabajo de Louis Deslauriers, quien actualmente se encuentra en la Universidad de Harvard y es un investigador muy citado en el área de enseñanza de la ciencia. Entre sus trabajos puedo citar uno en el que abordan el tema de aprendizaje activo en cursos de Física Cuántica, que suelen ser cursos muy tradicionales, mostrando que los alumnos retienen por más tiempo los conceptos aprendidos cuando se implementan métodos de participación activa. Este y otros trabajos de investigación parecen indicar claramente que estos métodos pueden incrementar considerablemente el aprendizaje de los alumnos. Lo curioso es que, a pesar de esto, hay también indicios de que estos métodos pueden no ser percibidos por los alumnos como mejores comparados con métodos tradicionales de enseñanza. En uno de sus trabajos de los últimos años, Deslauriers indica que los alumnos que no están familiarizados con el aprendizaje activo intenso, pueden no apreciar que el aumento de esfuerzo cognitivo necesario en estos cursos es en realidad una señal de que el aprendizaje es efectivo. A mi esto me hace pensar en la frase “no pain no gain”, y creo que nos hace reflexionar sobre nuestro sesgo al medir nuestro aprendizaje.

MT