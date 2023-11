Resultado histórico en Panamericanos: Iván Torres

Iván Torres/Rotaciones

La delegación mexicana que fue a los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, dio la nota. Sin muchos apoyos a nivel nacional y sí por parte de los estados, pero con lo necesario salieron a demostrar que se pueden obtener muy buenos resultados, 52 medallas de oro, 38 de plata y 52 de bronce para un total de 142 preseas en la justa continental marcan un nuevo récord para una representación nacional en juegos de esta índole.

Tercer lugar a nivel nación, sólo detrás de los Estados Unidos y Brasil y por encima de Canadá y Cuba, lo que habla que algo se está trabajando mejor en los últimos 10 años con los atletas de nuestro país, metodología, alimentación, psicología deportiva, fisioterapia y ciencias aplicadas al deporte, están llevando a nuestros atletas al siguiente nivel.

Otro dato a destacar de las medallas conseguidas por México, 67 son de mujeres, y 65 de hombres, poco más del 50%. Es así, 27 metales dorados para las damas y 21 para los caballeros. Esto habla de que el deporte femenil está creciendo a pasos agigantados, habrá que poner mucha atención en este dato el porqué se da esta circunstancia.

Los Juegos Panamericanos dejan eso, reflexiones, análisis, caminos a seguir, lugares comunes donde converger para encontrar lo bueno que es el deporte, alguien dijo por ahí, estoy consciente que no voy a ganar pero de que me ha dejado valores para seguir mi vida como ser humano y ser bueno con los demás y ayudarlos a crecer, me genera una misión en la vida.

Por eso es histórico, porque cada atleta que participó, lo dejó todo en cada en la competencia, contra viento y marea, algo que están acostumbrados a enfrentar.