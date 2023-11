Claudia en Querétaro: Fernando Islas

Fernando Islas

La visita de la que será candidata por Morena para competir por la presidencia en 2024 estuvo en nuestra entidad el fin de semana pasado, su visita causó que diferentes perfiles morenistas coincidieran una vez más en espera de quien hoy en día encabeza el futuro de la 4T. En esta ocasión fue el Municipio del Marqués donde la Dra. Claudia pudo constatar que el crecimiento del partido en Querétaro es algo notable, sin que esto quiera decir alentador, ya que el sentimiento de muchos morenistas fue de cierta inconformidad por la presencia de algunos personajes que hace no tanto tiempo atacaban al compañero Presidente y a todo el movimiento en general.

Algo que ya se vio en esta ocasión fue la presencia de los que impulsaban a Marcelo Ebrard y que juraban que el ex canciller era la mejor opción para el país, obviamente ya enfundados con la playera de #EsClaudia, esperando el momento para tomarse una foto con la ex jefa de gobierno y así presumirla en redes sociales. Llama la atención el comportamiento del que es ubicado como el vocero de la próxima candidata en la entidad, el Dr. Gilberto Herrera que fiel a su estilo, prefirió acompañar a la gente que no alcanzó lugar en el recinto, en lugar de apartar los lugares de la primera fila, mismos que fueron acaparados por ex panistas y ex priistas. El actual Senador recibió a la próxima presidenta de México y la acompañó hasta la entrada del ágora de Ciudad Joven, mismo que le quedó muy pequeño a la Doctora.

Estos meses próximos serán claves en las decisiones que se tomarán para definir quienes ocuparán un lugar a la boleta, seguramente el partido no cometerá el mismo error que en el.2021 donde le apostaron a personajes no vinculados con el.partido movimiento e hicieron a un lado a la militancia, teniendo como resultado una estrepitosa derrota en todos los distritos electorales y en 17 municipios. Tiempo al tiempo, los buitres andan volando, no hay que darles espacio para aterrizar.