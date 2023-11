Informe de Labores, su importancia en la rendición de cuentas: Estrella Rojas Loreto

El Senado de la República es una de las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión, cuya función es representar a las entidades federativas, así como participar en el proceso de elaboración de leyes y de importantes nombramientos en beneficio de nuestro país.

Por ello, en esta institución como en todas las que conforman nuestro país, la rendición de cuentas, es fundamental, pues implica establecer un diálogo con la ciudadanía informando del trabajo que realizamos en beneficio de esta.

En el caso de los legisladores, estamos obligados a presentar un informe de labores de manera anual, pero además de esta obligación, creo que hoy más que nunca es necesario mantener comunicación de manera constante con la ciudadanía a través de todos los medios posibles.

En mi caso, presenté mi segundo informe de labores, en el cual di cuenta de las actividades realizadas durante este periodo, donde fui la voz de los queretanos en el Senado, legislando y haciendo propuestas en beneficio de las mexicanas y los mexicanos, buscando siempre la protección más amplia en el acceso a los derechos humanos.

Además de ello, como integrante de Acción Nacional y partidaria de la democracia, durante este año legislativo siempre buscamos la igualdad, la justicia, el bien común, el equilibrio de poderes, la defensa de los organismos constitucionales autónomos, así como la transparencia y la rendición de cuentas.

Lamento que la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado no haya contribuido a generar las condiciones necesarias para realizar los nombramientos pendientes, sobre todo de organismos constitucionales que funcionan como equilibrio del poder.

En particular de los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues ello solo evidencia su rechazo a la transparencia y la rendición de cuentas.

Hoy más que nunca, les invito a seguir de cerca las labores de sus legisladores, a través de las propuestas que realizan y los informes que presentan de manera anual, mismos que son publicados en las páginas oficiales de la Cámara de Diputados, del Senado de la República y el Canal del Congreso.

En el caso de mi informe de labores, podrán encontrar las iniciativas y puntos de acuerdo que he presentado; los nombramientos aprobados, cada uno de los trabajos realizados en las distintas Comisiones Legislativas que integro, las entrevistas, los recorridos que he realizado en el estado de Querétaro; las reuniones que he sostenido tanto de Comisiones legislativas como en mi estado y el apoyo brindado en materia de gestión social.

Algunas de las iniciativas que presenté incluyeron la creación de un fondo destinado a mejorar las condiciones de seguridad pública en los municipios, abarcando aspectos como capacitación, certificación y equipamiento. También propuse regular el manejo de las redes sociales de usuarios fallecidos, permitir que una persona que recibe una pensión por su trabajo pueda obtener una pensión familiar de un familiar fallecido, y aumentar el porcentaje del “Fondo de Salud para el Bienestar” para garantizar atención médica en enfermedades crónico-degenerativas, entre otras propuestas.

Fue un año de muchos retos, pero también de muchas satisfacciones, donde siempre velé por los intereses de los queretanos.