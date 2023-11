Asteriscos: Doña Catrina, Cuarta Transformación y Día de Muertos

TIEMPOS ELECTORALES

Lamenta Doña Catrina que haya muchos adelantados, no es que sea falta de disciplina sino que hay muchos interesados. La Flaca no estará presente en las próximas elecciones, no elegirá presidente, ella sabrá sus razones. Acá en Querétaro la muerte podría liquidar partidos que sin alianza ni suerte dejará a varios divididos.

JUSTIFICACIONES

Anda muy ocupada la parca por tantas justificaciones pues todavía no somos Dinamarca, ni hay salud ni condiciones. Pero allá en la delegación, la que se dice “del Bienestar”, no hay investigación sobre los que se hicieron notar porque salieron a marchar en horario laboral. Así es la Cuarta Transformación y su manejo de la información. Ya lo saben en el panteón donde también habrá plantón.

SIN DEDAZO

En el mes de Día de Muertos el panismo definirá sus reglas pues se dicen muy expertos en poner sus estrategias. La parca no busca ser candidata, ella no busca plata, pero hay muchos con corbata que quieren la candidatura inmediata. Parece que habrá alianza para inclinar a su favor la balanza, habrá candidatos del tricolor que al PAN le harán alabanza.

