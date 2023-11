El Querétaro de Verdad: David Smeke

Querétaro para mí siempre ha sido una tierra de oportunidad, de esa que dicen que el perico dónde quiera es verde, cuando empecé a hacer mis primeros pininos me tocó trabajar directamente con personas importantes de la política en el Estado

Siempre admiré esa actitud echada pa delante de los directivos y funcionarios de Gobierno, que a veces me parecía increíble que sabiendo que Querétaro es un estado pequeño, ellos lo engrandecían.

Y un día, después de muchos años de planearlo, llegué a vivir a la capital, con toda la familia incluyendo 5 perros y dos tortugas.

Inicié mi propia aventura de vivir como queretano, me pareció fascinante ir conociendo e interactuando con el clima, la comida, con la movilidad y con las personas y como en todo en la vida fui descubriendo situaciones y circunstancias que me abrieron los ojos ante la realidad del estado, me sentí como cuando las familias ocultan al hermano pobre, al familiar violento o al pariente avaro, pero es obvio que existen, lo único que pasa es que no se habla de ellos, recordando a “No se habla de Bruno, no, no…”

Así inicié mi aventura de hablar de lo que no se quiere, pero se tiene que decir, la pobreza, la injusticia laboral, la falta de inclusión, la inequidad de género, el clasismo, los privilegios y el oportunismo, entre muchos otros temas.

He tenido la oportunidad de hablar con personas reales que viven cada una de estas situaciones y me permite ofrecer una crónica de estas situaciones, no con el afán de criticar el lugar que me recibió con los brazos abiertos, es con el objetivo de visibilizar nuestros problemas para abrazar a quien requiere nuestra ayuda y señalar a quien le haga daño a nuestro entorno, con la finalidad de ser el gran estado que queremos ser, con sus virtudes, pero sobre todo aceptando nuestros defectos, El “Querétaro de Verdad”