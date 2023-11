Asteriscos: AMEQ, Peña Colorada y Secretaría del Bienestar

‘ES NORMAL’

Luego de señalar que no hay quejas o denuncias formales ante la Agencia Estatal de Movilidad de Querétaro (AMEQ) por acoso y hostigamiento hacia las mujeres operadoras del transporte público, el titular de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, normalizó la problemática y declaró que “es un caso normal, porque al final de cuentas el sector de transporte siempre ha sido operado por hombres”. Además de la grave declaración del funcionario, también minimizó el problema al señalar que únicamente han renunciado 10 mujeres, y por asuntos personales. El Instituto Queretano de la Mujer ofrece cursos para sensibilizar a los funcionarios, ya que, como dijo el gobernador Mauricio Kuri, “es el tiempo de las mujeres’ y estas no pueden quedar sometidas a violencia de ningún tipo.

PEÑA COLORADA

Para los ambientalistas, el recurso que se destinará para las acciones de preservación de Peña Colorada no es suficiente, pero al menos hay avances en la protección de esta reserva ecológica. Para el próximo año se destinarán 19 millones de pesos para preservación del área natural, 10 millones serán aportados por el Gobierno estatal, 6 millones por el municipio de Querétaro y 3 millones por el Gobierno municipal de El Marqués. Hasta el momento no están definidos los proyectos, pero se conoce que deberán ser obras sociales que no impacten en el ecosistema.

MORENA

Después de conocer que el PAN denunciará a los funcionarios federales de la Secretaría del Bienestar que participaron en la Marcha del Agua, el secretario general de Morena, Israel Pérez, aseguró que la instrucción de su partido es investigar y sancionar, en su caso, la presunta intromisión de funcionarios del Bienestar. El morenista aseguró que no se permitirá que los programas sociales, los recursos y las tareas de la delegación sean usados con fi nes electorales. Hechos, no palabras.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor.