La entrega de los queretanos: Iván Torres

Iván Torres/Rotaciones Panamericanas

Seguimos dando cobertura a los atletas queretanos en Santiago de Chile en una modalidad de la labor periodística que hace mucho no hacía que se extrañaba. La comunicación y el periodismo lo hacemos todos los días, pero esto es muy diferente, platicar con los atletas, ver sus entrenamientos, estar en sus competencias, la emoción, el ambiente que se vive no tiene igual. Disfrutar del deporte por dentro y poderlo transmitir es un privilegio para quienes nos dedicamos a ello. Gracias a quien hoy lo ha hecho posible. Este jueves será el turno de Daniel Zacarías quien participará en tiro deportivo con la prueba que hace algunos meses le dio medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en San Salvador, hemos platicado con él y tiene la confianza de subirse al podio. Con quien también platiqué fue el judoca queretano Gilberto Cardoso, quien se ve muy concentrado en lo que va ha pasar el próximo domingo en el “Centro de deportes de Contacto”, me comentó que el rival más fuerte será el brasileño Karim Adarvez pero que tiene confianza en poder superarlo.

También el próximo domingo veremos la participación en caminata de la mexicana Alegna González quien ha decidido representar a Querétaro en los 20 kilómetros.

Lo que ha sido una satisfacción enorme fue la medalla de oro conseguida por el taekwondoín Brandon Plaza a quien hemos seguido desde hace mucho tiempo siempre con una gran determinación y gran prestancia. Puso a Querétaro en todo lo alto y a México con su gran actuación al vencer en la final al argentino Lucas Guzmán. Al final sus palabras sólo fueron de agradecimiento a sus padres, a sus entrenadores y dejó claro un objetivo, para él fue un paso más, “yo quiero el oro en Juegos Olímpicos”, eso es vivir el deporte por dentro, la convicción y el desarrollo de los valores enfocados en el triunfo y el éxito. Mucho que aprender de los atletas panamericanos.