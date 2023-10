Argentina ante la disyuntiva: Alejandro Gutiérrez

Alejandro Gutiérrez Balboa

Sin duda alguna, lo que echó a perder todo un país como Argentina fue un demagogo populista llamado Juan Domingo Perón. Desde su primer arribo al poder en 1946, el país sudamericano más grande económicamente inició una caída en un tobogán imparable que le ha llevado a la actual situación de pobreza, migración, crisis recurrentes y desastre económico, como el que vive en la actualidad.

Frente a este panorama, se presentó la salida, la solución, y ello a través de 2 candidaturas que desde 2 alternativas ofrecieron al electorado posibilidades para de una vez por todas, cerrar el ciclo vicioso. Increíblemente, el electorado ha optado en los comicios por la continuidad.

El responsable directo de la actual inflación de casi 140%, de la fuga de capitales, del desempleo, cierre de empresas, de premiar la corrupción gubernamental, el peronista ministro de economía Sergio Massa obtuvo el 35.9% de los votos, para lograr el primer lugar. De las 2 opciones opositoras, Patricia Bullrich sólo obtuvo el 23.61% de lo votos, quedando fuera de toda posibilidad, ya que los 2 primeros lugares irán a la votación definitiva en segunda vuelta el próximo 19 de noviembre.

Sería muy cómodo culpar únicamente al electorado de estos resultados, pero esto dejaría fuera todo lo mecanismos que lo populistas ponen en juego en tratándose de elecciones: compra de voto, clientela mimada y protegida, corrupción generalizada que alcanza a consolidar la fidelidad de una parte de los votantes, suficiente para obtener el triunfo y la continuidad.

Argentina requiere cirugía mayor para no llegar a ser un estado fallido, otra vez. Y eligiendo a los mismos peronistas causantes de este desastre va en camino directo de volverse la Venezuela del Cono Sur. Ciertamente que el muy peculiar estilo de Javier Milei, que logró el segundo lugar con el 30.5% de lo votos, le ha restado simpatizantes. Sus propuestas no son descabelladas, como sus adversarios han pretendido mostrar; después de todo, mostrar abiertamente las propuestas propias en campaña electorales, no siempre es redituable.

El electorado tiene una última oportunidad en casi un mes. Los simpatizantes de Patricia Bullrich pueden apoyar a Milei y darle el triunfo, porque ya no hay de otra. De ganar los peronistas no sólo veremos el despeñadero económico, político y social del país; el afianzamiento de la corrupción ya endémica, el auge del autoritarismo, reelección de Massa vía su esposa, veremos Argenzuela.