IA ¿Pesadilla o Bendición?: Los Blanchet

Los Blanchet/Caldo de cultivo

En días recientes circuló en redes sociales un fragmento del programa matutino de Fernanda Familiar en el que un colaborador suyo le muestra un video en el que aparece ella en voz e imagen, recreados por una aplicación digital. Si bien la calidad de la secuencia de imagen no fue totalmente convincente como para engañar a alguien -aún le falta camino a esta parte de la simulación digital-, la secuencia de voz resultó ser impresionantemente creíble y precisa.

El colaborador procedió a mostrarle otra secuencia, esta vez sólo de audio, también generada por una aplicación de teléfono celular, en la que nuevamente se escucha su voz pidiéndole a alguien, en tono demandante, que exija a un tercero el depósito de una suma importante de dinero, cuyo realismo en el timbre y la inflexión vocal característicos de la conductora, no dejaría dudas de que se trata de ella. El pasmo (pánico, diría yo), invadió a Fernanda ante el realismo de lo que escuchó y por las enormes implicaciones que esta tecnología traerá a la vida pública desde ya, al poner en manos de cualquiera la posibilidad de clonar la voz -y en un futuro cercano, y de manera creíble, también la imagen-, de otra persona.

La Inteligencia Artificial, como cualquier otra tecnología desarrollada hasta ahora, implica enormes riesgos cuando se le utiliza para fines delictivos y destructivos. Los chinos guardaron por mucho tiempo los secretos de su tecnología militar basada en su explosivo invento: la pólvora, pero, inevitablemente, llegó el día en que los mongoles, y posteriormente los británicos, la usaron para tundirlos a ellos mismos. Sin menoscabo de los beneficios que ya está produciendo el uso de la IA en los ámbitos comercial, financiero y hasta de la vida doméstica, la amenaza que implica potenciando la ya lucrativa actividad de los fraudes cibernéticos, la extorsión, el robo de identidad e, incluso, el espionaje y el control de civiles por parte de gobiernos autoritarios, se verá incrementada exponencialmente.

Agregue a ello el próximo arribo de las computadoras cuánticas y su extrema velocidad de procesamiento, y esto se pondrá de alarido, sobre todo considerando que la IA se asemeja cada vez más al funcionamiento de un cerebro humano, capaz de aprender, de tomar decisiones y, quién quita más adelante, de desarrollar alguna suerte de emocionalidad.

Pero el reto principal recae en la administración de la Justicia, ya que la adecuación o la creación de nuevas leyes que la regulen serán requeridas. En el pasado no distante, las nuevas tecnologías han impactado en la forma de trabajo en los juzgados: las fotografías y el video dejaron de ser pruebas concluyentes en los juicios por ser fácilmente manipulables a través del software de edición de imagen y animación. Lamentable que la fundada desconfianza entre nosotros mismos nos complique la vida, ya que el exceso de reglamentación termina siendo paralizante, como lo atestiguamos a diario con la asfixiante regulación fiscal.

Sarah Connor estaría moviendo su cabecita como diciendo: se los advertí. Hasta la vista, baby.

Cambio de presidente

Estamos en la recta final y no sé qué decidirá la gente. Me preocupa el rumbo que tomarán las cosas el día que llegue la elección. Estoy esperando que voten con civilidad, valentía y con miras al progreso. Sí. Ya concluye mi período y viene la votación en la asamblea para el cambio de gobierno. El de mi condominio. ¿De qué más?

Les cuento un poco la historia. Un día llegaron a tocar a la puerta de mi casa a proponerme que me aventase a la grande, porque verdaderamente se requería un cambio. ¿La historia le es familiar? Conozco este tipo de cargos, ya que en el pasado había participado en uno de ellos, pero la verdad no tenía muchas ganas de volver a meterme en problemas. Esto de las presidencias en condominios son puestos honorarios y de voluntariado, normalmente ingratos.

Además, mi situación personal y profesional es algo ocupada ya que, junto con Marido, -al igual que todo mundo-, salimos a corretear, no la chuleta, sino la telera y el virote, por ser vegetarianos. Ante la insistencia por parte de algunos residentes valiosos del condominio y la necesidad de sacar adelante temas importantes, pedí la venia de Marido, quien les advirtió que lo pensaran seriamente, porque no aceptaría reclamos, así que tomé la decisión de aventarme.

Me topé con una población, en su mayoría foránea y recién llegada a la tierra de Conín, situación que complicó las cosas ya que, ante su mirada incrédula, se tuvieron que buscar soluciones tropicalizadas a la realidad queretana.

En esta aventura aprendí junto con Marido -mi jefe de bancada y asesor jurídico-emocional quien nunca me deja sola-, sobre administración, seguridad, mantenimiento y hasta cómo mantener tapada la alberquita. Debo confesar que un sinfin de veces la paciencia no fue una de mis virtudes, por más esfuerzos que hice hasta por emular al Santo Job. Él siempre tuvo a la mano la camisa de fuerza, el Prozac y el Hepatoboldine, porque este cargo no es de velocidad, sino de resistencia.

La política de a de veras, o real politik, comienza en el vecindario, y de ahí para arriba. Un amigo alcalde me dijo que la política de condominio es más desgastante que la municipal, ya que, además de trabajar junto con y para los demás vecinos, se pasa la noche en el mismo lugar que ellos.

Le esperamos hoy miércoles a las 10:00 de la noche en la KJeta por el Canal 10 de RTQ en señal abierta y de cable, y por streaming en rtq.mx. También le recordamos que tenemos una cita la próxima semana aquí…para echarnos otro caldito.

Facebook: @LaKJetaTV

Instagram: la.blanchet

TikTok: @hblanchet