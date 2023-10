Asteriscos: Poder Legislativo, Paseo 5 de Febrero y Mauricio Kuri

APERTURA

El diputado Gerardo Ángeles Herrera se reunió con los representantes de la prensa, a quienes aseguró que habrá apertura informativa para tratar diferentes temas. La disposición del legislador panista permitirá mantener canales de comunicación abiertos que facilitarán a los ciudadanos el acceso a la información. También el titular del Poder Legislativo compartió que la premisa de su gestión al frente de la mesa directiva de la LX Legislatura es y será trabajar por Querétaro. No tiene, de momento, otras distracciones en su responsabilidad.

NUNCA LLEGÓ

El Gobierno federal ya no aportará recursos económicos para la obra de Paseo 5 de Febrero, aquella promesa que refrendó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, queda descartada y no será cumplida por el Gobierno de la Cuarta Transformación. El compromiso del presidente de México era aportar 900 millones de pesos a Paseo 5 de Febrero, pero la obra estará concluida en diciembre y la Federación no soltará un solo peso en lo que resta del año.

ACUEDUCTO III

La visita de Mauricio Kuri al presidente de México sirvió para apurar los trámites que se encuentran detenidos en la Conagua y que impiden avanzar a la siguiente etapa del proyecto. Se espera que, en próximos días, personal de la dependencia federal visite la entidad para afinar detalles sobre los permisos que requiere Querétaro. Eso sí: la obra que originalmente se presupuestó en 8 mil millones de pesos, podría alcanzar los 10 mil millones y, conforme se retrase su inicio, el costo podría seguir subiendo.

