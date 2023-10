El desastre de la Sociedad Civil: Roberto Mendoza

Roberto Mendoza

El sábado pasado hubo una reunión del Frente Cívico Nacional este, según su propia página, es un cúmulo de “mexicanas y mexicanos organizados, profesionistas, obreros, campesinos, transportistas, empresarios…” Y políticos profesionales quienes indignados “por la injusticia, la inseguridad… y la insensibilidad humana y ausencia de visión de futuro del actual gobierno” se organizaron para “la elaboración un plan y programa alternativo…” los encabeza Guadalupe Acosta Naranjo, político de amplia experiencia, líder que trabajó con Andrés Manuel López Obrador y que incluye a otros dos políticos salidos de la izquierda del PRD, Rafael Hernández Soriano y Miguel Alonso Raya, la ex candidata del PT a la presidencia de 1994, Cecilia Soto, don Jesús Reyes Heroles, el político siempre crítico Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero, entre otros.

La cita fue en el centro de espectáculos “Gran Fórum” a las 10 de la mañana, había gente formada desde las 9:00 y no dejaban entrar, todos debían registrarse en la plataforma digital por medio de su celular, muchos de los entusiastas eran personas mayores que dijeron no tenían celular, desde ahí empezó el constante desorden, no había nadie que pudiera ayudarles y como es una organización de varios grupos había señales encontradas, unos armaban filas de personas no registradas, otros pensaban que debía seguir una sola fila; pero no se avanzaba. Al entrar volvían a checar que efectivamente te hubieras registrado, a pesar de que enseñabas el mail que te envió el sistema ¿Por qué? Y si tenías el mail, pero no te encontraban en la base de datos te debías volver a registrar, justo cuando te volvías a registrar te preguntaban si habías recibido el mail (otra vez), entonces te decían que no era necesario.

Tomó la conducción del evento Cecilia Soto, lo único que puedo decir en su defensa es que no es una animadora profesional, porque fue grosera, mandona, regañó a los asistentes, calló a la gente en un evento político donde se supone hay algarabía, gritos, música, ella pidió en todo momento silencio, lo peor, abrió el micrófono a las organizaciones participantes, un entusiasta, el señor Roberto Antonio Alvear de la Portilla tomó el micrófono, aseguró que no era representante de ninguna organización , al oír esto, la señora Soto pensó que era irrelevante, por lo que le persiguió por todo el escenario para arrebatarle el micrófono, en su mensaje don Roberto aseguró: “diario convenzo a más personas, que todos ustedes juntos” señalando a los políticos profesionales que estaban en el recinto, arrebató aplausos, gritos de emoción, pero la señora Soto forcejeó con él y ganó, le quitó el micrófono.

Cecilia Soto pidió incluso que la gente, luego de casi 4 horas de espera, que se levantara de su asiento para hacer un “poco de relajación”, pero hacia horas que la gente había roto filas, que se salía al mercado cercano a comprar frituras, que estaba deambulando por el Fórum. Se invitaba ahora sí a cualquiera a tomar el micrófono para llenar el tiempo. Finalmente llegó Xóchitl, se formó una valla para recibirla, pero ¡Sorpresa! Ella arribó por la entrada de emergencia, porque dijo Cecilia Soto, nada de selfies y abrazos, había que oír más discursos ¿más? De atrás se oyó: “Ya queremos que hable Xóchitl, a eso venimos” ¿Qué tipo de evento político fue este? ¿Dónde estuvo la cercanía con la candidata?

El único discurso relevante el de Guadalupe Acosta Naranjo que dio información sobre que harán a futuro, el discurso de Xóchitl muy esperado, no levantó, ¿por qué? Luego de seis horas de espera todos ya estábamos cansados, fastidiados, la mayoría ya quería irse. Es cierto, lo dijo José Antonio Crespo, las elecciones se ganan con votos, ¿Y si mejor no hacen eventos tan aburridos?, ¿Y si mejor, siguen emocionando en redes sociales? Porque con este desorden, van a acabar con la pasión de muchos.