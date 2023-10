Asteriscos: PRI, proceso electoral y UAQ

PRI-PAN

En su visita a Querétaro, el líder nacional del PRI, ‘Alito’ Moreno, se mostró confiado en que podría encontrar la forma de que el PAN pueda considerar al PRI en algunas candidaturas para competir en alianza. Si nada mejora en el PRI, lo más seguro es que los diputados Abigail Arredondo y Paul Ospital puedan ir como candidatos a algún cargo de elección federal, diputaciones o el Senado. Mientras tanto, buscan mantener los municipios que hoy gobiernan: Amealco y Colón.

DESCARTADO

El exgobernador José Calzada Rovirosa pidió que ni lo incluyan en las encuestas, pues no tiene intenciones de competir en el próximo proceso electoral. El priista declaró que ya fue senador de la República y gobernador de Querétaro, además de otros cargos públicos, por lo que no tiene interés en competir; sí consideró que su papel ahora es apoyar a su partido e impulsar a los perfiles que pueden aparecer en las boletas. Pese a que aseguró que el PRI sí tiene con qué competir, no mencionó a ninguno.

ELECCIONES UAQ

Este lunes o el miércoles, el Consejo Universitario retomará la sesión extraordinaria que fue suspendida el pasado viernes, cuando fue “reventada” por la Comisión Electoral en la que participa Carlos Olguín, quien ha sido señalado por intromisión en el proceso interno de la UAQ y de obstaculizar la revisión a la candidatura de Martín Vivanco, quien no ha explicado el supuesto plagio de su tesis, motivo que podría truncar sus intenciones de dirigir los destinos de la Universidad.

