La mejor época del Basquetbol: Iván Torres

Iván Torres/Rotaciones

Sí busco entrar en polémica con esto, los números lo avalan. En Querétaro se está viviendo una de las mejores épocas del basquetbol gracias a lo que está realizando el equipo profesional, los Libertadores de Querétaro. Existen algunos “opinadores” como ellos mismos se hacen llamar que siguen abusando o entretenidos de lo que se hace en el futbol de primera división que para mí tiene mucho mérito y se están cumpliendo objetivos con lo menos, pero la verdad es que hay que voltear de manera seria, subrayo y lo vuelvo a escribir, de manera seria, a lo que está pasando en la duela del Auditorio Arteaga, bien señalado en su momento como la “Catedral del Baloncesto” por el gran creador del basquetbol en Querétaro, Roberto Alvarado. Hoy, Libertadores es el mejor equipo en puntos obtenidos, es tercer lugar de la tabla general apunto de subirse al primer lugar, sus jugadores, minuciosamente elegidos por el coach Iván Deniz, tiene una racha de resultados importantes que los tiene en la cima, pero lo más importante, es la forma en cómo van afinando su juego de cara a la postemporada o playoffs. A destacar jugadores como Jerome Henry, Branden Frazier, Avry Holmes, Jared Rodríguez, en fin, un plantel muy completo que además generan puntos cuando de rotación se trata, algo que antes no pasaba y es un distintivo importante de la dirección del coach Deniz.

El potencial para llegar a la final está latente, mucho dependerá del lugar en el que cierre y cómo se acomoden los rivales en las primeras rondas. Yo invito a esos “opinadores” más no analistas de verdad a que hablen de la importancia y relevancia de lo que está pasando en Querétaro, como dato adicional, el dueño del equipo, acaba de comprar una participación importante para llevar el control del equipo Betis baloncesto de España. Es como lo que han hecho directivos mexicanos del futbol al comprar al Oviedo y otras alianzas. A veces me da la impresión que no hablan del tema porque sólo le saben al futbol y carecen de una cultura deportiva o la tienen poca desarrollada. Disfrutemos del basquetbol y esta época que está buscando hacer historia.