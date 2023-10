En guerra, otra más: Los Blanchet

Los Blanchet/Caldo de Cultivo

Desde los albores de la humanidad, la proclividad al conflicto es quizás el más llamativo y escandaloso de sus atributos. Las guerras en los tiempos actuales, aunque más sofisticadas y letales, demuestran la insuficiente evolución que la especie ha desarrollo desde entonces, aunado a la eterna visión de que somos diferentes a los demás y de la aparente, pero inexistente separación con el resto de la Creación.

La guerra iniciada en estos días a raíz del ataque de la organización islamista Hamas a territorio israelita, agravado por el secuestro de familias enteras, parecería inesperada y que tomó desprevenido al gobierno israelí. ¿O no? Difícil de creer que la reputada inteligencia israelí no detectara ningún indicio de los largos preparativos para este ataque en tiempos de auge de la Inteligencia Artificial.

El problema es el de siempre: quien paga los costos de la guerra es la población civil, que no tiene injerencia ni se beneficia de los grandes intereses internacionales que tras bambalinas las detonan con sólo echar a andar a sus ‘proxies’, entendidos estos como sus alfiles que matan y mueren en su representación, convencidos de que librarán una batalla justa en nombre de la libertad, de su raza y de su dios.

Muy al contrario, la guerra es el mecanismo ancestral por excelencia para reconfigurar los territorios y la posesión de sus recursos. No muy lejos de ahí se libra otra entre Rusia y Ucrania a la que no se le ve fin en el corto plazo y otras más en diferentes latitudes, de las que poco se habla, pero que obedecen a los mismos motivos.

Por lo pronto Biden ya rugió, manifestando -sin sorpresas para nadie-, su respaldo a Israel, abonando a la expectativa de diversos analistas de que el alcance de este nuevo episodio del añejo conflicto medio oriental podría ser de dimensiones semejantes a las del 911, en el sentido de que podría cambiar al mundo para siempre.

Hay quienes cambian al mundo con ideas y con arte, pero sigue habiendo los que lo cambian a punta de cañonazos y muerte. Tal vez…tal vez no seamos iguales.

Me quedé sin bolillos

Nos queda claro que después de 23 años de haber llegado a este hermoso Estado ya somos queretanos de hueso colorado, pero hemos de confesar que existe un gen “defeño” que sigue revoloteando en nuestro ADN.

Es como llevar una alerta permanente que muchas veces no deja vivir. Les cuento: cada año, al llegar el mes de Septiembre, por instinto y precaución -porque ya ven que siempre nos cae un temblor o alguien tira unas torres-, cargo en mi bolso de mano una linterna, mi pasaporte (vencido desde 1999), una botellita con agua y un bolillo (las condiciones del bolillo varían, así como la ingesta del mismo).

En cuanto el calendario tira la hoja del día 30 del noveno mes, mi sistema de alerta baja su intensidad y retiro de mi bolso los artículos de emergencia, menos el bolillo. Me explico, para un chilango este pan elaborado con harina de trigo, esponjado y crujiente, es como un amuleto de protección, el “cura todo”, pues. Sé perfectamente que, en Querétaro, bendita tierra, no se sienten los temblores, pero me encanta pensar que mi bolillo es como “el detente” protector a larga distancia.

Ilusamente pensé que a la placa tectónica se le había olvidado zangolotear al país, pero la naturaleza parece que nada más está esperando a que te distraigas para aplicártela. Fue entonces cuando el día 36 de septiembre -en mi cabeza no puedo registrar que tiemble en otro mes que no sea ese, ya que padezco de TOC-, a Doña Tectónica se le ocurrió decir: ah caray, ¡no he temblado! y tómala barbón que sacude un poquito a la CDMX con epicentro en Oaxaca, afortunadamente sin consecuencias.

Sea como sea, cuenta como susto y ocupa comerse un bolillito con todo y migajón. Desde el primero de Octubre a la fecha, tuvimos que intensificar nuestras salidas y hemos andado en la calle de un lado para el otro. No sé si la gente cada vez maneja peor o los cambios de la Luna les estén afectando su salud física, porque los accidentes viales han estado a la orden del día y tristemente con fatales consecuencias.

En eso se me fueron como veinte bolillos. Mi consumo del mismo aumentó tan significativamente, que en la panadería casi me dan calendario. Aunque, por otro lado, mi báscula me dice: mamacita, si te sigues curando así los sustos, conmigo no cuentes. Ante tantos sobresaltos y estrés, decidí ir al nuevo “All 4 Padel”, pa’ hacer ejercicio y pasarla genial.

*El pádel, es un deporte conocido también como pádel-tenis, muy similar al tenis, pero se juega en una pista más corta y con una raqueta especial, mejor conocida como pala.

Hablando de naturaleza y de la Luna, estén alertas, porque el próximo sábado 14 de Octubre, habrá un eclipse anular de Sol, en el que la Luna se pondrá enfrente de aquél y se nos van a oscurecer algunas partes del planeta (explicación rápida y sin tecnicismos). Hagan de cuenta que una esposa se le pone frente al televisor al marido cuando el hombre está viendo el fútbol.

Estoy segura de que disfrutaremos de este regalo de la naturaleza, y no creo que nos espante si nos quedamos a oscuras unos minutos, ya que en este país es ya tradicional quedarnos sin luz un día sí y al otro también, cortesía de la CFE. El susto viene cuando llega el oneroso recibo y cuando los apagones nos truenan los aparatos. Así ni pa’ bolillos alcanza.

