Regresando a las andadas: El Gallo 12

El Gallo12/Con espolones de gallo

Jornada doble, 6 puntos en disputa, cosecha: 0 puntos y 7 goles en contra por 1 a favor, vaya números. Contra los “Pumas” una debacle, Gularte (4), hizo un autogol y tuvo que ver en dos goles más por una pésima marca; expulsión del “manotas” Mendoza (2), otra vez por un asunto de meter las manos donde y cuando no debe; los cambios posición por posición, en nada ayudaron; y la derrota se consumó por goleada.

Para el domingo, varios parches en el cuadro inicial, Manzanarez (3) habilitado por la lateral derecha por la expulsión del “Manotas” y por la lesión de Gómez (12); Lertora (14) como central por lesión de Barbieri (6), nos preguntamos, ¿no era mejor utilizar uno de los dos laterales que estaban en la banca y poner en la central a Óscar y a Federico en la contención?; Sanvezzo (17) de titular, ya no es “el de antes”, pero por lo menos hizo su gol. El caso es que, aun parchado el equipo dio pelea un pequeño lapso del primer tiempo, pegando un cabezazo en el poste y un tiro en el larguero, además del gol del empate. Pero después del penal, el equipo se vino abajo y ya no hubo manera de recomponerlo. Los cambios en nada beneficiaron, al contrario, desacomodaron más al cuadro y se nos vino la noche, cargando con otra derrota.

Así las cosas, y por si fuera poco, un “directivo” al terminar el partido dio la nota, queriendo increpar a Volpi, quizá por el gol que nos metió, vaya “valor” que demostró, no entiende que él es un profesional y hoy se debe al Toluca. Con esas agallas, nos hubiera gustado verlo defendiendo a sus jugadores por la falta de pago antes de irse a al League Cup; o alzando la voz para que no se le desbaratara el cuadro con la venta de Sepú y la salida de López; o qué tal pugnando por un lateral izquierdo que solicitaba el cuerpo técnico antes del cierre de los registros; o dando la cara a la afición por todas las tonterías de sus jefes con el abandono en que tienen al equipo, aquí no dice nada. Quien sí lo dijo y lo dijo fuerte y claro, fue Volpi: “hay gente que no hace bien su trabajo…”. ¡Suscribo!