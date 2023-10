Aspiraciones con resultados: Miguel Flores

Miguel Ángel Flores/Lo bueno, lo malo y lo peor

LO BUENO

Una de las condiciones que puso el gobernador Mauricio Kuri a sus colaboradores fue el de entregar buenos resultados en sus respectivos cargos; más aún para aquellos que desean participar en el proceso electoral del próximo año. Con esta premisa es natural que varios miembros del gabinete estatal tengan cartas, pruebas y argumentos para buscar a una candidatura y aspirar a competir por un cargo de elección popular. La estrategia genera competitividad y fomenta en aquellos funcionarios inquietos a dar lo mejor de sí para entregar buenas cuentas al gobernador y a la ciudadanía. Un ganar-ganar.

LO MALO

No siempre dar buenos resultados es suficiente para poder aspirar a algún otro cargo de elección. En este proceso, el presidente municipal Luis Nava, uno de los alcaldes mejor evaluados en todo el país y uno de los ediles con mayor reconocimiento dentro del PAN a nivel nacional, decidió no competir en las elecciones del próximo año. Se quedará a concluir su gestión, algo que hace mucho tiempo no cumplía ningún presidente capitalino.

LO PEOR

El equipo de trabajo de Mauricio Kuri ha sufrido muchos cambios en muy poco tiempo, ahora con el proceso electoral en puerta, para febrero del próximo año al menos tres de sus secretarios dejarán sus cargos para ir a competir en las boletas electorales; nuevamente el gabinete del gobernador tendrá que reajustarse con nuevos elementos, una tarea que no es sencilla pero que cuando menos permitirá refrescar las ideas y renovar el trabajo ejecutado hasta el momento.