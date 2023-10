La Ciencia de cabeza… otra vez: Los Blanchet

Los Blanchet/Caldo de Cultivo

De cuando en cuando, la ciencia es cimbrada hasta sus fundamentos al surgir nuevos descubrimientos o nuevas teorías. Hace un siglo un tal Albert Einstein propuso, con números bajo el brazo, que el tiempo era elástico, que la luz se desviaba si pasaba por un campo gravitatorio intenso y que existían las ondas gravitacionales, entre otras cosas, todo ello demostrado al día de hoy, pero inaceptable para la ciencia oficial de entonces.

Por el otro lado surgió la Física Cuántica, que estableció lo impredecible y probabilístico de la acción en el universo microscópico, chocando frontalmente con la física relativista de Einstein, abarrotada de predicciones comprobables, y hasta el día de hoy no ha surgido el avezado jicotillo que logre unificarlas, y sólo se cuenta con un Modelo Estándar que tomó elementos de ambas pero que no es una teoría completa.

Cuando en el año 1990 la NASA puso en órbita y en funciones al telescopio espacial Hubble, las imágenes que este registró no chocaron ni contradijeron los supuestos o predicciones de los cosmólogos y astrofísicos respecto a la validez del Modelo Estándar de la Física. Es más, pareció enriquecerlos y afinarlos: el Universo tuvo origen hace 13 mil 800 millones de años como resultado de una gran explosión a la que le dieron el apodo de ‘Big Bang’.

Pero en el año 2021 se pone en órbita el siguiente gran telescopio, el James Webb, que no sólo es 100 veces más potente que el Hubble, sino que trabaja en rangos extendidos de luz, como la infrarroja, que atraviesa sin problemas las zonas nebulosas del espacio. Este telescopio ha puesto de cabeza a la comunidad de los astrofísicos y cosmólogos al encontrar galaxias que no deberían estar ahí por su muy avanzada edad, echando abajo la antigüedad del Universo con la que la comunidad científica se sintió a gusto por tantos años, empujando la edad del Cosmos por lo menos al doble. Pero la cosa no para ahí: ya entrados en gastos, las dudas han resurgido respecto a otros supuestos de la ciencia, como la expansión del Universo, la validez del hallazgo de la partícula de Dios y el mismísimo Big Bang!

La comunidad científica se ha convertido en un corral de gallinas descabezadas y algunas vacas sagradas de la Física, como Michio Kaku, han declarado que, por lo menos, la Historia del Universo deberá ser reescrita.

Tiempos de revaluación de conceptos, creencias y supuestos de cualquier ámbito que, por muy cristalizados y dogmatizados que los tengamos, deberán ajustarse o incluso reemplazarse por lo que dicte su Majestad, La Realidad. Yo lo tuve que hacer cuando mi firme creencia en la cigüeña se hizo ya insostenible. Me dolió y también pataleé.

Educado o efectivo

En casa el respeto hacia la mujer es algo natural, no tenemos que andar implementando reglas ni empoderamientos. De hecho, siempre hemos dicho que el feminista de la casa es Marido. Con decirles que es tan amable y educado, que hasta a Alexa le habla con delicadeza y propiedad.

Este bonito aparatito de alta tecnología (sobra decir para qué y cómo funciona), está programado en casa para hablarle en inglés, ya que el Open English salió caro y hay que practicarlo aunque nos “cricriquen”, comadre.

El caso es que un día escuché que Marido, con verdadero acento británico (propio de un fan de los Beatles, no se espera menos), le solicitaba con insistencia a doña Alexa que reprodujese una canción. Citaré textual lo que yo escuchaba: Good morning Alexa (él sabe que antes de solicitarle algo a una mujer, debe cerciorarse de qué humor se encuentra, porque si fuera Alexo, el tono hubiera sido distinto), could you please play Barbara Streisand music from the album A Star is Born?

Esta petición la escuché no menos de ocho ocasiones, porque al parecer, ese día, Lady Alexa estaba en un plan verdaderamente ciber hormonal: sólo ponía lo que le venía en gana y no había modo de que hiciera caso. Esa rebeldía tecnológica comenzó a sacar de sus casillas a Marido y, debo aclarar, esa chamba es sólo mía.

Fue entonces que, en mi calidad de hembra Alfa, me acerqué a Alexita (cuando nombro en diminutivo, no es bueno), y con acento “Anglo-Iztapalapeño” y modo dictatorial, le grité: ¡Alexa, Barbara Streisand y te aplicas! No pasó ni medio segundo y ya estábamos escuchando Evergreen. Marido verdaderamente asombrado sólo atinó a decirme: Thank you my love. ¡Give me five!

Debo confesar que a mi edad la educación y la paciencia se me terminan al mismo tiempo, pero demostré que mi estilo fue efectivo, tanto, que Alexa al día de hoy no ha dejado de reproducir con diligencia todo lo que se le solicita.

Informados

En día pasados asistimos a dos informes de gobierno, el del alcalde Luis Bernardo Nava (5to. Informe) y el del gobernador Mauricio Kuri (2do. Informe) y, tras un enorme listado de resultados entregados, reafirmamos que vivir en Querétaro fue la mejor decisión que tomamos hace 24 años. Hemos pasado por cuatro gobernadores y siete alcaldes en el Municipio de Querétaro, y somos consientes que, independientemente del estilo personal de gobernar de cada uno, lo único que importa al final son los resultados. Hoy nuestro Estado, a pesar del desbordante crecimiento poblacional, -y en contraste con la hecatombe nacional y desprestigio internacional que vive el país-, se ha mantenido estable y progresando. Esto es el trabajo de gobierno junto con los aspiracionistas que amamos este lugar y que no queremos dejarlo caer.

Y al final de esta semana maratónica (nuevamente un éxito el Querétaro Maratón), nos fuimos a echar un relax a La Encrucijada Juriquilla y, para el descanso, al Holiday Inn Centro Histórico. Ahhhh.

