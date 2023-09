Los informes de gobierno en San Juan del Río: Soy puro San Juan del Río

El pasado día 19 de septiembre, el Presidente Municipal de San Juan del Río, cumplió con el deber constitucional de rendir cuentas ante el Ayuntamiento del Municipio, tal y como lo dispone el artículo 37 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Querétaro, que dispone este ejercicio de transparencia del manejo de los recursos públicos, pero también que es un momento para que el mandatario municipal mencione de manera clara y precisa lo que se ha realizado en el último año de ejercicio gubernamental.

En esta ocasión, fueron dos los escenarios en donde se realizó este mandato constitucional; el primero de ellos fue la Sala de Cabildos del Ayuntamiento sanjuanense, en donde el Presidente Municipal, entregó por escrito al Secretario del Ayuntamiento la información que la norma constitucional local establece. Dicho salón se encuentra en el edificio denominado “Centro Cívico”, el cual es la sede del gobierno municipal desde hace algunos años. El segundo momento fue lo que se ha denominado desde hace algunos años como “Mensaje Ciudadano”, el cual se desarrollo en el Centro Expositor de la Feria de nuestra ciudad, y para ser más específicos en el área del palenque de la feria, en donde nuestro Presidente Municipal leyó un mensaje a la ciudadanía.

Es de hacer mención que los lugares en donde se ha rendido el informe del Presidente Municipal han sido diversos a lo largo de la historia. Desde la Plaza Independencia, hasta la antigua sede del Ayuntamiento en el Ex convento de Santo Domingo, en donde en el Salón de Cabildos y en el Patio Principal, fueron lugares en donde rindieron sus informes los Presidentes Municipales.

También se han rendido en el Parque Ecológico “Gonzalo Rio Arrote”, en el antiguo edificio del “Centro Histórico y Cultural”, en el Centro Cultural y de Convenciones “José María Morelos y Pavón”, en el auditorio de la unidad deportiva “Maquío”, en la alberca municipal de la zona oriente y en el Foro Reto Río. Todos estos lugares han servido de escenario para la rendición de informes municipales, sin olvidad los que por mucho tiempo se realizaron en el “Cinelandia”, ubicado en la calle de 16 de septiembre y que hace mucho tiempo fue derrumbado para construir un estacionamiento.

Es así como la historia sanjuanense se ha desarrollado en lo que se refiere a los informes de gobierno, algunos, por cierto, muy polémicos, como el realizado en 1994 cuando se tenía un conflicto por las elecciones de ese año, o como no recordar a un Presidente Municipal que dejó el protocolo normalmente establecido y comenzó a caminar en el escenario como algún artista popular, o como no olvidar el informe del año 2000 en donde un bloqueo político hizo que las personas no fueran al evento y al día siguiente en el mismo lugar se desarrolló el cambio de poderes y el lugar estaba completamente lleno. Así la historia de nuestro San Juan del Río.

MT