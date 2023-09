Un rejón la derrota contra el América: El Gallo 12

El Gallo 12/Con espolones de gallo

Apenas hace 8 días, comentábamos aquí que si se perdía el juego pendiente habría mucho riesgo de caer en un “bache anímico” del cual sería difícil salir. Lo que no contemplamos fue “la manera de perder”. Y es que la mala decisión del árbitro enojó a muchos, incluyendo a Mauro, el plantel y la afición. Así que el pasado domingo se manifestó en la cancha, y a pesar de que comenzamos perdiendo, en el segundo tiempo, nuestros jugadores salieron a “comerse materialmente el balón” y el resultado fue un holgado triunfo contra Cruz Azul. También debemos de puntualizar que hubo una dirección técnica mesurada y sobria que no hizo cambios “a lo loco” como nos tiene acostumbrados, de suyo, solamente realizó tres sustituciones, en tiempo, en forma y muy adecuados: Cordero (27) se estrenó con un gol (ojalá no sea flor de un día) sustituyendo a Ayón (26) que no ha aprovechado la oportunidad que le dejó “Sepú” (quien por cierto no aparece con Cruz Azul, sólo nos hicieron la mal obra); Sierra (23) refrescó la media cancha y le dio más movilidad; y hasta García (28) tuvo sus buenos destellos por la banda derecha. Lo cual nos demuestra que no se tienen que hacer forzosamente los 5 cambios, que muchas veces, sólo han descompuesto al cuadro.

Esta temporada está resultando muy atípica para nuestro equipo y “goza” de una bipolaridad galopante, sus únicos tres triunfos has sido de visitante, después de acumular una muy larga racha de no hacerlo, hoy sólo se ha ganado afuera. El próximo viernes, nos visita un acérrimo rival deportivo, “La fiera”, honestamente ya no queremos ilusionarnos basándonos en el triunfo del domingo, porque nuestra última referencia local (quitando al América), fue el desorden que presentamos contra el Puebla con modificaciones inexplicables en la alineación y unos pésimos cambios durante el partido. ¿Para el pronóstico, con qué actuación nos quedamos, contra “La Máquina” o contra “La Franja”?

¿Alguien sabe algo de la supuesta directiva? No dan la cara, ojalá pronto surgiera un comprador para dejarlo aquí y que se vayan hasta… Tijuana.