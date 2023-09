Asteriscos: René Mejía, Celia Maya y antiguo Hospital General

PROMESAS DE CAMPAÑA DE RENÉ MEJÍA

El alcalde de Amealco, René Mejía, rindió su segundo informe de actividades. En 23 meses de gestión, el edil priista ha cumplido 26 de las 33 promesas que hizo en campaña a los ciudadanos de su municipio y de los que hay registro en amqueretaro. com y sonperfi les.com. De acuerdo con el Monitor de Promesas de Campaña 2021 de AD Comunicaciones, la Administración de René Mejía tiene solamente siete promesas en proceso para cumplir al 100 por ciento con el total de compromisos hechos a los amealcenses.

MORENA

La excandidata a la gubernatura de Querétaro por Morena, Celia Maya García, no renunciará al partido de la Cuarta Transformación y mantendrá su ideología de izquierda pese a su incorporación como integrante del Consejo de la Judicatura Federal. La exmagistrada aseguró que su juicio y trabajo no se verá afectado por la simpatía que tiene hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, acá, en Querétaro, se le suspenderá su pensión de más de 157 mil pesos mensuales, pues no puede recibirla si tiene un ingreso en la Judicatura Federal.

INVIABLE

Pese a que la Universidad Autónoma de Querétaro solicitó formalmente al Gobierno estatal que la casa de estudios pueda hacer uso de las instalaciones del antiguo Hospital General, la propia directora de la Facultad de Medicina, Guadalupe Zaldívar, consideró que la propuesta no es viable debido a que se requiere de mucho dinero para rehabilitar el edificio y tenerlo en condiciones para su funcionamiento, además del presupuesto que se requerirá para el equipamiento.

