¿A dónde nos llevará esta desmotivación?: El Gallo 12

El Gallo 12/Con espolones de gallo

Con un plantel limitado lo que puede sacar adelante a un club es la motivación y la entrega. Ambas cosas las habíamos obtenido en la League Cup, lo que hizo nuestro equipo allá fue épico y veíamos un cuadro con idea y mucho sacrificio en la cancha, nos consiguió ilusionar. Pero tendría que venir la directiva a darle “en la torre” a todo lo que se había construido. Para el partido vs Tigres ya íbamos perdiendo 2-0 en el ánimo de los jugadores y el cuerpo técnico, resultado: una goliza. Y pareciera que todas esas torpezas ya contaminaron a nuestro D. T. Mauro Gerk (Ge, así como si sonara con j), el pasado domingo nos dejó muchas dudas.

Aunque no tuvo que ver en el marcador, ¿era necesario sentar a Tapia (35) y que regresar a Allison (25)? Entendemos lo de “las jerarquías”, pero… aquí todavía no hay tal, y sí desmotivas al primero, sobre todo que venía haciéndolo bien. ¿Era necesario que reapareciera Barbieri (6)? Si la defensa central estaba sincronizada, ¿para qué esos cambios? ¿Habilitar a Manzanarez (3) como lateral? Tampoco lo entendimos, si Sandoval (13) la venía cubriendo con solvencia. ¿Era necesario sacar del cuadro titular a Gómez (12)? ¿Eran necesarias las entradas de Lainez e Yrizar? Todo este galimatías no lo comprendimos y lamentablemente nada le salió, seguramente le echará la culpa a la expulsión. Si no perdimos el partido es porque algunos poblanos venían dormidos o con “la pata chueca”, que afortunadamente empatamos sí, pero no lo merecíamos.

¿Qué sigue? En fila, América, Cruz Azul y León, ojalá nos equivoquemos, pero si no se obtiene un buen resultado vs el primero, el bache anímico está asegurado y será difícil salir.

¿Qué es lo más triste y complicado de todo? La desmotivación de la afición. Ya no se quiere ir al estadio, quizá sea por, el abandono, olvido y humillaciones de la directiva; el Fan ID; la prepotencia de la seguridad que actúan sin criterio, una cosa es burlarse al caer un gol y otra festejarlo. ¿Será que nos estamos acercando al abismo de… quedarnos sin equipo?