¿Qué hará Movimiento Ciudadano?: Ricardo Villalobos

Ahora que el Frente Amplio y Morena ya tiene a la persona que encabezará sus respectivas coaliciones, hay una gran pregunta que se debe de responder todavía ¿Qué hará Movimiento Ciudadano?

Movimiento Ciudadano (MC) representa en términos electorales a nivel nacional, un 8% de preferencias electorales, según encuestas realizadas recientemente, es una cifra considerable y muy importante por la elección tan cerrada que se avecina el próximo año, cuando las preferencias electorales están cerradas entre Xóchitl y Claudia, MC si podría inclinar la balanza para el resultado de la elección Presidencial de 2024.

A Movimiento Ciudadano ya solo le queda un candidato presidenciable Samuel García, Gobernador de Nuevo León, sus otros dos presidenciables, Luis Donaldo Colosio, Alcalde de Monterrey, ya declaró que su postura es que no iría por la candidatura presidencial por tres motivos, no quiere dividir a la oposición, lleva poco tiempo en política por lo que necesita más madurez para asumir un encargo así y porque sus hijos están muy pequeños todavía, por otro lado, Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, ya se deslindó de MC y dijo que deben de ir en alianza con el Frente de otra manera no tienen forma de ganar la elección.

El problema es que Samuel García es difícil que le otorguen por parte del Congreso del Estado de Nuevo León la licencia a su cargo de Gobernador porque el Congreso local lo controla la oposición y han mostrado tener muchas diferencias. ¿MC todavía considera aceptar a Marcelo? Lo que defina MC definirá el rumbo de la elección presidencial.