El Grito: Kike Mireles

Kike Mireles

AMLO dará el grito una vez más, en medio de un país devastado por la violencia, las desapariciones y un baño de sangre que se niega a ver, mucho menos a aceptar.

Él gritará como siempre, emotivo, estridente, porque eso es lo que le gusta, gritar, y que solo lo haga él, no le gusta que nadie más lo haga, no le gusta escuchar, ni que nadie vitoreé nada que no hay sido a Aldo por él.

Por la madrugada ondeará la bandera y resonarán las campanas, viva México, se escuchará en el zócalo mientras en Palacio Nacional siguen sin escuchar nada. Si tuviera algo de congruencia el presidente, cosa que sabemos no es el caso, Los vivas que tendrían que salir de ese balcón, serían viva la inseguridad, Viva la corrupción, viva la impunidad, viva mi perpetuidad… el grito, el grito lo ha pegado nuestro país, desangrándose cada día un poquito más.