COBAQ presente en la 37ª olimpiada mexicana de matemáticas: Emiliano Ortiz

Emiliano Everardo Ortiz Reséndiz

Las matemáticas son parte esencial del entorno y, aunque no lo parece a simple vista, esta ciencia exacta está presente en la vida cotidiana, por ejemplo, es necesaria para la administración financiera al realizar presupuestos y a la hora de determinar cuánto se gasta, ahorra o cómo se distribuyen los recursos; asimismo, las matemáticas se utilizan en la economía para comprender conceptos como la inflación, la tasa de interés y el crecimiento económico; de igual manera, los profesionales en esta materia de la mano con ingenieros, utilizan principios matemáticos para diseñar y planificar construcciones, asegurando su estabilidad y funcionalidad; el diseño de puentes, edificios y sistemas de transporte requiere de cálculos precisos, mientras que en el ámbito tecnológico también se vuelven esenciales.

En este mismo tenor, los algoritmos usados en la inteligencia artificial, la criptografía y la compresión de datos se basan en conceptos matemáticos, y no sólo eso, en nuestro entretenimiento juegan un papel importante para el desarrollo de software, programación y videojuegos, incluso en la música están presentes, toda vez que la teoría de probabilidad y la teoría de número se utilizan para analizar la estructura de partituras musicales; derivado de ello, el interés que yo observé en ellas, me surgió al descubrir la repetición fractal, un método de iteración matemático usado para definir de manera más aproximada al contorno real.

Actualmente, estudio el quinto semestre en el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), en el plantel 5 Cadereyta, y considero que esta institución busca que nosotros, los estudiantes, estemos innovando permanentemente en nuestro quehacer educativo, de ello y motivado por el Ingeniero Raúl Ramírez Jiménez, quien es mi profesor, decidí participar en la “Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2023” (OMM 2023) en el estado; consciente que dicha participación sería un reto personal y académico-institucional, por lo que sabía que mi preparación sería en el marco de la disciplina y de la dedicación; sin embargo, con la certeza del estudio para el buen rendimiento escolar decidí prepararme; ello, en paralelo al propósito institucional de la educación de calidad y el fortalecimiento integral de los estudiantes para continuar con los estudios y transformar nuestro futuro, emprendí la aventura del conocimiento.

Tras inscribirme a la Olimpiada, los exámenes selectivos me desafiaron y motivaron a continuar reforzando mis habilidades matemáticas en esta competencia, en la que siempre tuve el apoyo del COBAQ, lo cual me brindó seguridad; al final, logré una enorme recompensa: obtuve la medalla de plata a nivel estatal, así, las emociones se multiplicaron cuando recibo la noticia de mi participación con la delegación representativa de Querétaro para la etapa nacional, lo cual me hace sentir orgulloso al representar a mi plantel, al Colegio y al estado, es una sensación indescriptible.

Por todo lo anterior, siempre estaré agradecido con mi institución y con mi segunda casa, el plantel 5 Cadereyta, ¡Gracias por el apoyo! Ahora que conozco la travesía matemática, quiero invitar a mis compañeros para que se interesen por el mundo numérico, atreverse a participar en estos eventos, conocer otras mentes y aprovechar las oportunidades que se presentan en favor del aprendizaje y desarrollo integral… Sigan el sendero de la educación y no se alejen de él, sin duda, serán recompensados.