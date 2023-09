Tres joyas sonoras: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

Qué imponente fin de semana se vivió en Querétaro en el plano musical.

El domingo, en el cierre del Hay Festival Querétaro 2023, Paul Simonon y Galen Ayers ofrecieron un concierto por demás sobresaliente. No se ve a una leyenda viviente de la música mundial todos los días.

Aunque el proyecto Galen&Paul es nuevo, tanto el legendario bajista como la multi instrumentista, compositora y cantante francesa, dan cátedra sobre el escenario. Su maestría para envolver a los melómanos en el Teatro de la Ciudad es natural. No hay poses. Solo músicos que se nota que aman, se divierten y disfrutan generar armonías.

Detalles de un mal audio al inicio del recital pueden pasar inadvertidos cuando de una leyenda se trata. Una que hipnotiza con los rasgueos de su guitarra y su voz gruesa, acompañado por las caricias auditivas que Galen ofrece.

El público permanece sentado durante los temas del álbum “Can we do tomorrow another day?”, pero no es por falta de entusiasmo, sino que es por no querer perderse ni un solo detalle de lo que pasa arriba del escenario.

Solo un tema provocó una euforia total de los asistentes y fue “The Guns of Brixton” de The Clash, que nunca se presentó en México. Por fin, gracias a Galen&Paul, por lo menos una canción de los londinenses sonó en directo por uno de sus integrantes. Vaya regalo para los queretanos.

Una hora de concierto y 13 canciones bastaron para convertir ese domingo, en un día memorable para los melómanos.

El sábado también se presentó otro músico legendario en Querétaro. Bon Harris, también británico y fundador de Nitzer Ebb, llegó al Museo de la Ciudad con su show denominado “Songs for the lemon tree”. También fue su primera vez en tierras queretanas y su concierto contó con la participación de los destacados DJ’s, Dimitri Berzek y Paw Raw.

Una noche antes, el viernes, Lebanon Hanover y los bielorrusos de Dlina Volny también ofrecieron un concierto de alto nivel en La Glotonería. Ambos, vivieron su primera visita a Querétaro y aunque la experiencia de Lebanon Hanover era el acto estelar que dejó satisfechas a las almas oscuras, Dlina Volny, a pesar de su corta trayectoria, demostró gran calidad, potencia y entrega con su concepto. Fueron tres joyas sonoras para los melómanos queretanos.