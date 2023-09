Corrupción e impunidad van de la mano: Mario Maraboto

Mario Maraboto

Conforme a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la impunidad es “La inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, policíaca administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.

Es decir, la impunidad es la consecuencia de la falta de investigación y del consecuente castigo de quienes cometen delitos contra personas o instituciones y/o violaciones a leyes, reglamentos y derechos humanos.

Desde que el actual presidente tomó posesión del cargo, expresó que “A partir de ahora (…)se acabará con la corrupción y con la impunidad (….) el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad (….he promovido desde hace años la reforma al artículo 108 de la Constitución para eliminar la impunidad y los fueros de los altos funcionarios públicos”.

Corrupción e impunidad van de la mano. En tanto un acto de corrupción o un hecho violento no sea investigado y se sancione al o los autores, la impunidad prevalece e incentiva a la continuidad de actos corruptos o violentos. Desde su toma de posesión, cada vez que ocurre un acto violento o de corrupción, el presidente expresa que se está investigando porque ya se acabó la impunidad, como si la sola investigación significara el fin de la impunidad.

¿Cuántas veces ha expresado que se está investigando algo? Dijo que se investigaba a Ana Guevara por presuntos actos de corrupción (mayo 2020), en 2022 lo expresó sobre una masacre en San José de Gracia, Michoacán (febrero); lo dijo un mes después del ataque de un grupo armado en San Miguel Totolapan, Guerrero donde murió el Presidente Municipal (octubre); y lo volvió a expresar ante el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva (diciembre).

Sólo en agosto pasado lo mencionó 11 veces en sus apariciones mañaneras: por el incendio el albergue en Ciudad Juárez; sobre la filtración de un video de la alcaldesa de Chilpancingo con un líder del crimen organizado; ante la violación de una mexicana en París; ante el ataque a una sobrina de Félix Salgado Macedonio; ante las acusaciones de corrupción a la alcaldesa de Puerto Morelos; ante la muerte de una marina en Veracruz; cuando se encontraron cuerpos refrigerados en Poza Rica; cuando desaparecieron 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jal.; ante actos de violencia en Nuevo León; cuando mataron a un migrante en Ciudad Juárez, y hasta por la contratación de “cachirules” en un equipo de beisbol.

Sólo por citar los casos anteriores a 2023, de Ana Guevara, hasta mayo de este año, existen 2 carpetas de investigación, sin resultados (Sin considerar el tema del posible fraude en el no apoyo al equipo femenil de nado sincronizado); del caso de San José de Gracia, hubo varias detenciones pero no se sabe de sentencias; sobre la masacre de San Miguel Totolapan sólo se filtró que el Presidente Municipal tenía relación con un grupo delincuencial denominado “Los Tequileros”, pero no hay detenidos (recientemente los pobladores tomaron las armas como autodefensa), y del caso de Gómez Leyva, luego de 8 meses del atentado, aunque hay detenidos, no se sabe quién fue el autor intelectual del atentado. Por supuesto, mucho menos se puede esperar de los casos “investigados” en este año.

La impunidad es la falta de castigo. En los últimos años el país ha enfrentado una violencia desenfrenada con miles de muertos y desaparecidos, pero muy pocos han quedado impunes. Investigar y abrazar, en vez de actuar y enjuiciar con la Ley en la mano, sólo fomenta la corrupción y la impunidad. El tema queda para quien asuma la presidencia en 2024.