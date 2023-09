Asteriscos: Corregidora, prestaciones y Seguridad Pública

AGUARDA

Josué Guerrero Trápala, secretario particular del gobernador Mauricio Kuri, es uno de los aspirantes a la alcaldía de Corregidora; el funcionario estatal ya avisó de sus intenciones y dijo que está a la orden de lo que su partido disponga. No es el único interesado, pues el regidor de este municipio metropolitano, Rafa Montoya, es otro de los perfiles que se han mencionado al interior del PAN para darle continuidad al trabajo de Roberto Sosa. Parece que los panistas tienen una cosa muy clara: pase lo que pase, no pueden existir divisiones ni fracturas entre ellos. Tendrán que llegar a acuerdos, pues esta no es la única candidatura con más de un interesado.

SIN PRESTACIONES

Alrededor de 900 trabajadores del sector salud no tienen prestaciones; carecen de una base, por lo que desde hace varios años (en algunos casos 10 años de antigüedad) trabajan a través de contratos temporales semestrales. Esta modalidad no les permite acceder a prestaciones laborales como vacaciones, uniformes y antigüedad. Exigen a la autoridad estatal que se resuelva su situación y se les brinde certidumbre sobre su lugar de trabajo, pues acusan que se ha dado preferencia a empleados que tienen menos tiempo laborando.

PERCEPCIONES

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que elabora el Inegi, durante el año 2022 más de la mitad de los queretanos se sintieron inseguros y casi un 60 por ciento percibió mayor inseguridad al caminar sin compañía por las calles. Si bien las estrategias de seguridad implementadas actualmente están enfocadas en prevenir el delito, la presencia policial y rondines fueron una de las principales demandas de la población, tal y como se atestiguó semanas atrás con las agresiones que se registraron en pleno Centro Histórico.

