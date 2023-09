Música en el Hay Festival 2023: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

Esta semana se realizará la octava edición del Hay Festival. Querétaro, como cada año, se convierte en el epicentro intelectual, donde convergen personajes de la literatura, la ciencia, el humanismo y la música no puede faltar en este encuentro cultural de talla mundial.

América Latina, Europa y Asia, tendrán presencia sonora mediante tres interesantes proyectos. El primero de ellos, es la agrupación Raja Kirik, quienes se presentarán el viernes 8 de septiembre a las 20:00 horas, en el Museo de la Ciudad.

Se trata de un dúo indonesio de música electrónica conformado por el DJ/productor y artista digital Yennu Ariendra y el compositor de música experimental y constructor de instrumentos J. Mo’ong Sanoso Pribadi, que presentan su segundo álbum titulado “Phantasmagoria of Jathilan”.

Será un concierto para oídos acostumbrados a sonidos fuera de lo común, pues imperan atmósferas sonoras de sintetizadores fusionadas con instrumentos personalizados.

La actividad musical continua con la primera aparición de Paul Simonon, bajista y miembro fundador de la legendaria banda británica de punk, The Clash, que será el sábado 9 de septiembre a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad.

Será una conversación sobre su trayectoria, colaboraciones y proyectos actuales con Chris Salewicz, quien ha realizado biografías musicales de íconos como Jimmy Page y Bob Marley.

Ese mismo día, en la Plaza Fundadores, se presenta el concierto ‘Ruiseñora’ de Andrea Echeverri, vocalista de la banda Aterciopelados. Un referente femenino dentro del rock latinoamericano, que celebra más de 30 años de trayectoria, que ofrecerá un concierto gratuito a partir de las 21:30 horas.

Al día siguiente, el domingo 10 de septiembre, a las 17:00 horas, Andrea volverá al Teatro de la Ciudad, en una conversación con la periodista mexicana Mariana H, con quien abordará su carrera musical, su postura feminista y la influencia que ha tenido en su producción artística, además de su etapa como activista y ceramista.

El gran cierre del Hay Festival correrá a cargo de Galen&Paul, con su primer concierto en México. Se trata del actual proyecto de Paul Simonon con la compositora, cantante y multi instrumentalista Galen Ayers.

A partir de las 21:00 horas, en el Teatro de la Ciudad, presentarán los temas de su álbum ‘Can we do tomorrow another day?’.