Apostar a la cultura: Lo bueno, lo malo y lo peor

LO BUENO

La Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ) tiene nuevo director, el ucraniano Mark Kadin, quien fue electo luego de un proceso selectivo. El pasado 30 de agosto, Mark Kadin dirigió su primer concierto durante el inicio de la tercera temporada de conciertos 2023 de la OFEQ. Una renovación que traerá a la Filarmónica una nueva identidad sin perder su esencia original; la propuesta de Kadin es muy atractiva, pues pretende interpretar nuevos estilos y mejorar la calidad del sonido. Inicia una nueva era.

LO MALO

La cultura no figura entre las prioridades de ningún Gobierno. Pese a los intentos de elevar la administración, gestión y apoyo de eventos culturales con una Secretaría, en la práctica estas dependencias cuentan con un presupuesto muy limitado en cualquiera de los tres niveles de Gobierno. En Querétaro se destinarán para la Orquesta Filarmónica 24 millones de pesos, recurso apenas suficiente para la operación, pero que no garantiza la ejecución de nuevos proyectos con ese presupuesto.

LO PEOR

Debido a que el recurso no será suficiente para el plan de trabajo del nuevo director de la OFEQ, la secretaria de Cultura, Marcela Herbert, dijo que formará un consejo de la presidencia del patronato, con el cual se estará trabajando para buscar el patrocinio con empresas y atraer más recursos a la Orquesta. Es decir, dependerá de patrocinios y su labor se limitará a la gestión de recursos; no innova ni conquista. La cultura que vemos es la promovida por administraciones pasadas, no hay nada nuevo y parece no haber intenciones por hacer las cosas distintas, ni mejor, en la Secretaría que encabeza Marcela Herbert.

