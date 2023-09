Frente Amplio OpoXitor: Kike Mireles

Kike Mireles

Se acabó lo que se vendía, el factor X en la contienda del frente amplio opositor despejó todas las dudas.

Las Encuestas dieron un 57.6% de la preferencia a Xóchitl Gálvez, mientras que Beatriz Paredes tendría un 42.4%.

Más de 15 puntos porcentuales. La encuesta se dividió en 2 formatos, Xóchitl arriba en la telefónica con 59.4% y en domicilio con 56%.

La tendencia del apoyo ciudadano hacia Xóchitl propició que el PRI se replegara y decidiera apoyarla, con esto, la declinación de Beatriz llegó antes de culminar el proceso, siendo lo que siempre ha sido, una señorona de la política, Betty Walls admitió que no podía no intentar una candidatura presidencial, y que también reconocía que la preferencia no la acompañaba.

No habrá elección interna, pero ya hay responsable de la construcción del Frente Amplio OpoXitor, Y quién no quiera ver, que no vea, pero este proceso sirvió para que la ciudadanía le pusiera la candidata a los partidos.

Xóchitl no era la favorita del PRD, ni del PRI, ni del PAN, así que con todo y fallas, este mini proceso interno, funcionó, ¿perfectible? Mucho, pero funcionó.

Y Ojo, porque en menos de 3 MESES Xóchitl logró disminuir a un dígito la diferencia contra los aspirantes presidenciales de MORENA.

Primera vez en 5 años, desde que AMLO gobierna, que la oposición estaría a menos de 10 puntos de la 4T en la carrera presidencial.